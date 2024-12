Щоб не зустрічати Новий рік у поспіху, сплануйте свій образ заздалегідь, пише 24 Канал з посиланням на Who What Where. Це стосується не лише вбрання, але й макіяжу та зачіски. Дівчата з довгим волоссям мають безліч ідей для маніпуляцій, а от власницям короткого волосся рекомендуємо переглянути, як можна легко та просто створити святковий вигляд всього за кілька кроків.

У Новий рік хочеться мати незвичний вигляд та виглядати красивіше, ніж зазвичай. У цьому нам допоможуть стильні укладки, які вже продемонстрували на собі відомі інфлюенсерки.

Боб із бантиками

Тонкі смужки бантика є найпопулярнішими цього року. Об’ємні банти все ще актуальні, втім мінімалістичні бантики, які треба чіпляти з обох боків виглядають куди красивіше. Спробуйте поєднати святковий образ з милими бантиками в яскравому кольорі. Для ефектного вигляду, закрутіть волосся в локони.



Красива укладка з бантиками / Фото з інстаграму Ельзи Госк

Пригладжений боб

Щоб виглядати як кінозірка на червоній доріжці, в новорічну ніч пропонуємо зробити згладжений боб. Для цього випряміть волосся та зафіксуйте його за допомогою гелю та гребінця.

Багато тонких кучерів

Для створення витонченого вечірнього образу, створіть навіть на короткій довжині волосся багато тонких кучерів. Вони нададуть об’єму та святковості вашому вигляду.

Бічний проділ

Спробуйте в новорічну ніч здивувати усіх новим варіантом проділу й зробіть його бічним. Повірте, спочатку буде трохи незвично, але згодом вам такий варіант дуже сподобається.

Пухкі хвильки

Будь-яке свято не обходиться без локонів на волоссі. Щоб не виглядати занадто кучерявою, створіть легкі хвильки, які чудово підійдуть до ефектного чи лаконічного вбрання.

Випрямлене волосся

Навіть якщо у вас пряме волосся, додаткове вирівняння зробить його ідеально гладким й навіть візуально видовжить волосся. Також така зачіска надасть ефект кератину, тому теж виглядає стильно й доречно.