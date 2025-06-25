Йдеться про славнозвісний "італійський боб". Це прекрасний варіант зачіски для спекотного літа, пише 24 Канал з посиланням на Cosmopolitan.

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Яку стрижку варто зробити влітку 2025

Італійський боб – шикарна стрижка, яка виглядає так, ніби ви збираєтесь на вікенд в Неаполь. Така зачіска здатна перетворити будь-яку дівчину на справжню кінозірку.

У чому переваги цієї зачіски:

вона завжди бездоганний вигляд;

її легко укладати;

така стрижка чудово підходить під різні типи волосся.

Такий боб дещо довший ніж французький, він може навіть сягати плечей. Характерними ознаками цієї стрижки також є:

рівний зріз з трохи філіруваними кінчиками;

мінімум шарів.

Щоб укласти таку стрижку, непотрібно прикладати багато зусиль. Достатньо використати трохи мусу для розгладження волосся.

А от, аби створити об'єм, можна зробити укладку на браш. Також такого ефекту вдасться досягнути завдяки стайлеру.

Зверніть увагу! Якщо у вас хвилясте волосся, просто залиште його висихати природним чином. Такий італійський боб буде виглядати по-справжньому елегантно.