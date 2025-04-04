Дівчата люблять користуватися зеленою глиною, оскільки вона містить багато мінералів – кальцій, магній та залізо, які добре впливають на стан волосся, пише 24 Канал з посиланням на Ukr.Media.

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Зелена глина допомагає боротися з жирністю голови, а антисептичні та загоювальні дії сприятимуть покращенню стану шкіри. Глина добре бореться з лупою, регулюючи надлишок шкірного сала.



Зелена глина покращить стан волосся / Фото Pexels

Фахівці рекомендують використовувати зелену глину тим, в кого жирна шкіра голови. Якщо ж волосся сухе, тоді цей продукт використовувати не варто, оскільки глина може лише посилити проблему сухості.

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Як користуватися зеленою глиною

Змішайте 2 столові ложки зеленої глини з водою до консистенції пасти. Після нанесення акуратно розподіліть суміш на вологу шкіру голови, уникаючи потрапляння на волосся. Зелена глина повинна бути не на пасмах, а шкірі. Залишіть продукт подіяти на 20 хвилин, а тоді двічі вимийте все шампунем й нанесіть зволожувальну маску та кондиціонер.

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Щоб захистити пасма від ймовірної сухості, перед нанесенням глини нанесіть по довжині живильну олію, яка допоможе підтримувати баланс зволоженості. Будьте обережні, оскільки глину не можна використовувати, якщо на шкірі голови є пошкоджені чи чутливі ділянки.