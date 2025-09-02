Несподівано цієї осені стрижка піксі у вогняному відтінку вийшла на перший план. Така коротка стрижка здобула популярність завдяки акторці Еммі Стоун, яка носить зачіску вже тривалий час.

Американська акторка Кеке Палмер обирає для себе ультракороткий варіант з боковим проділом та м’якими хвилями, а Емма Стоун робить вибір в бік недбалої зачіски в стилі бохо, пише 24 Канал з посиланням на Vogue.

Чим популярна стрижка піксі?

Стрижка піксі є культовою, тож може знайти найкращий час для актуальності в будь-який сезон. Модель Айріс Ло експериментує з коротким волоссям й пробує різні укладки – від мокрого ефекту до гладкої зачіски.

Та цієї осені особливо популярним буде саме мідне піксі. Відтінок вловлює добре світло, тому сяє та привертає увагу. А коли цей колір нанесений на коротку стрижку піксі, то це одразу додає свіжості, сучасності та виразності.

Варто врахувати, що мідний відтінок має розкішний вигляд, який потребує ретельного догляду. Правильний відтінок залежить від підтону шкіри. Теплий гармонійно поєднується із вогняно-золотими відтінками. Холодний найкраще поєднується з рожево-мідним чи бурштиновим кольором.

Дуже важливо в такому образі знайти баланс, щоб відтінок підкреслював риси, а не домінував.

Для тих, хто наважиться на мідний колір, потрібно пам’ятати кілька важливих правил. Волосся потрібно мити не надто часто та уникати прямого сонячного світла.

Рекомендовано зробити ставку на шампунь без сульфатів. Волосся бажано мити прохолодною водою й користуватися спеціальними масками для фарбованого волосся.

Як зрозуміти, чи підходить мідний відтінок?

Якщо ваша шкіра має жовтуватий, персиковий або золотистий відтінок, то фарби для волосся з червоним (теплим) підтоном вам підійдуть найкраще. При чому, яскравість кольору у цьому випадку не має жодного значення.

Як визначити теплий підтон?

Теплі відтінки волосся мають жовту, золотисту або мідну основу. Це кольори, які "віддають теплом" – мають червоний підтон. До таких можна віднести: медові, карамельні, руді, каштанові відтінки.