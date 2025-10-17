Косметична індустрія стрімко розвивається, тож щоразу пропонує цікаві продукти, які обіцяють гарний вигляд. Втім, серед всіх засобів є й такі, які не вартують грошей, тому такі покупки краще оминати.

Чимало косметичних продуктів є марктинговим трюком, пише 24 Канал з посиланням на The Sun. Певна косметика не має довготривалого ефекту або ж її можна замінити на набагато кращі альтернативи.

Читайте також Забудьте про сухе та посічене волосся: на допомогу приходить зелений чай

Яку косметику краще не купувати?

Тканинні маски

Такі маски здатні швидко зволожити шкіру, але не мають тривалого ефекту. Замість них краще купити зволожувальну сироватку з гіалуроновою кислотою, яка забезпечує довше зволоження шкіри.

Парфумовані спреї для волосся

У спреях містяться спирти, які сушать волосся й подразнюють шкіру голови, тому замість них варто використовувати звичайний термозахисний спрей, який захищає волосся.

Праймери

Візажисти кажуть, що праймери не дають ніякого помітного результату, тому замість них рекомендовано придбати сонцезахисний крем. Ним треба користуватися не лише влітку, але й взимку.

Набори для контурування

У палетці міститься багато відтінків, більшість з яких ви не будете використовувати. Замість цього варто придбати універсальний бронзатор, який додатково ще можна використовувати як тіні для повік.

Дорогі засоби для вмивання

Вмивання є коротким етапом догляду, тож навіть дорогий засіб не забезпечить чудового ефекту. Натомість можна придбати м’який гель будь-якого доступного бренду.

Спреї для тіла

Такі засоби швидко вивітрюються й швидко витрачаються. Вигіднішою в довгостроковій перспективі є парфумована вода, яка набагато довше пахне.

Візажисти розповіли, що окрім поганої косметики, витратити марно гроші можна на відновлення брів у майстра, тому зазначили, яких саме помилок варто уникати, пише Real Simple.

Візажисти рекомендують уникати надмірного вищипування брів, оскільки це може призвести до пошкодження волосяних фолікулів та втрати густини. Неправильний вибір кольору олівця для брів може додати зайвих років, тому важливо обирати відтінки, близькі до природного кольору.

Які помилки здешевлюють образ?