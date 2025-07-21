У стилі Дженніфер Еністон: наймодніша стрижка 2025 року

Культова стрижка Дженіфер Еністон повертається в моду. Йдеться про той самий славнозвісний довгий каскад.

Завдяки такій стрижці можна створити неймовірний об'єм. Також ця зачіска стане чудовим варіантом для дівчат, які мають пухнасте волосся, пише 24 Канал з посиланням на Cosmopolitan.

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Як виглядає модна зараз стрижка?

Основними характеристиками цієї стрижки є:

текстуровані кінчики;

легкі довгі шари;

довжина до рівня лопаток.

Багато дівчат з круглим обличчям уникають каскаду. Проте, це помилково. Навпаки, така стрижка ідеально підходить саме для:

обличчя круглої форми;

квадратної;

овальної.

Як правильно укладати цю стрижку?

Каскад можна зовсім не укладати. Просто залиште волосся висихати природним чином.

Водночас аби повторити укладку Селени Гомес, доведеться постаратись. Така зачіска у стилі 90-х створюється за допомогою брашу та фену. Також ці локони можна сформувати плойкою.

Аби зробити таку зачіску, потрібно підкрутити кінці на зовні. Також можна створити додатковий об'єм біля коренів, щоб укладка була ще об'ємніша.

Лайфхак! Для того, аби укладка трималася довше, нанесіть мус для фіксації по всій довжині волосся.