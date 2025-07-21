Саме ці речі вважалися модними ще, буквально, сезон тому. Зараз на заміну їм прийшли нові тренди, пише 24 Канал з посиланням на Cosmopolitan.

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Чим замінити речі, які вийшли з моди?

Масивні гумові сланці замініть на jelly-сандалі

Саме широкі гумові сланці були трендовими декілька сезонів. Зараз модниці обирають незвичні та неймовірно ефектні – jelly-сандалі.

Зауважте! Jelly-сандалі стали справжнім хітом серед модниць. Адже таке взуття не тільки виглядає незвично, воно ще й дуже зручне. Зокрема, варто відзначити його легкість у догляді.

Топи-смужки замініть на tank-топи

Актуальні раніше топи-смужки вийшли з моди. На їх місце прийшли базові tank-топи. Теперішня мода відповідає популярним нині віянням, йдеться, зокрема, про прагнення до комфорту та мінімалізму.

Tote bags замініть на хобо-сумки

Хобо-сумки не поступаються Tote bags у місткості та зручності. Водночас трендовий зараз варіант виглядає більш свіжо. Можна сміливо сказати, що хобо-сумки ідеально відповідають літній естетиці.

Штани карго замініть на капрі

Капрі знову повертаються у моду. Цей тренд далеко не новий. У 00-х всі уже фанатіли від капрі, створюючи на їх основі масу шикарних образів.

Джинси з високою посадкою замініть на джинси із широкими відворотами

Висока талія поступово виходить з моди. Натомість трендовими стають штани на середній чи низькій посадці. Водночас зараз модними є джинси з акцентом "знизу" – широкими відворотами.

Цікаво! За допомогою широких відворотів можна створити додатковий акцент на взутті.