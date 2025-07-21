Именно эти вещи считались модными еще буквально сезон назад. Сейчас на замену им пришли новые тренды, пишет 24 Канал со ссылкой на Cosmopolitan.
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Чем заменить вещи, которые вышли из моды?
- Массивные резиновые сланцы замените на jelly-сандалии
Именно широкие резиновые сланцы были трендовыми несколько сезонов. Сейчас модницы выбирают необычные и невероятно эффектные – jelly-сандалии.
Заметьте! Jelly-сандалии стали настоящим хитом среди модниц. Ведь такая обувь не только выглядит интересно, она еще и очень удобная. В частности, стоит отметить ее легкость в уходе.
- Топы-полоски замените на tank-топы
Актуальные ранее топы-полоски вышли из моды. На их место пришли базовые tank-топы. Теперешняя мода соответствует популярным ныне веяниям, речь идет, в частности, о стремлении к комфорту и минимализму.
- Tote bags замените на хобо-сумки
Хобо-сумки не уступают Tote bags во вместимости и удобстве. В то же время трендовый сейчас вариант выглядит более свежо. Можно смело сказать, что хобо-сумки идеально соответствуют летней эстетике.
- Брюки карго замените на капри
Капри снова возвращаются в моду. Этот тренд далеко не новый. В 00-х все уже фанатели от капри, создавая на их основе массу шикарных образов.
- Джинсы с высокой посадкой замените на джинсы с широкими отворотами
Высокая талия постепенно выходит из моды. Зато трендовыми становятся штаны на средней или низкой посадке. В то же время сейчас модными являются джинсы с акцентом "снизу" – широкими отворотами.
Интересно! С помощью широких отворотов можно создать дополнительный акцент на обуви.