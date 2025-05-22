В этом году мода на обувь кардинально не изменилось, поскольку актуальными остались вьетнамки, каблуки, но и есть кое-что интересное – это плетеная и желейная обувь, пишет 24 Канал со ссылкой на L'Officiel.

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Желейные

В этом году в моде будет желейная обувь. Она пришла к нам еще из 90-х годов и теперь снова станет популярной. Это могут быть балетки, сандалии или босоножки на танкетке.

Красивая обувь на летнее время 2025 года
Красивая обувь на летнее время 2025 / Фото L'Officiel

На завязках

Открытая обувь в гладиаторском стиле с многочисленными ремешками и завязками длительное время остается в моде. Она создает прекрасный акцент на ногах, подчеркивая их формы. Можете выбирать сандалии на завязках или босоножки на каблуке.

Красивая обувь на летнее время 2025 года
Красивая обувь на летнее время 2025 / Фото L'Officiel

Модное плетение

Плетеная обувь в этом году также будет занимать особое место. Она прекрасно подходит на летнее время, особенно на прогулку по пляжу в солнечный день. Такая плетеная обувь станет прекрасным дополнением к изящным ансамблям.

Красивая обувь на летнее время 2025
Красивая обувь на летнее время 2025 / Фото L'Officiel

Архитектура пальцев

Разнообразят тренды на обувь этого года красивые босоножки с ремешками на пальцах. Они выглядят необычно, но привлекательно, имеют красивые перемычки, ремешки и выглядят просто безупречно.

Красивая обувь на летнее время 2025
Красивая обувь на летнее время 2025 / Фото L'Officiel

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