Андре Тан всегда заботится о своих поклонниках, которые прислушиваются к его советам, поэтому опубликовал новый пост о джинсах, которые выделят из серой толпы и сделают настоящей стильной модницей, пишет 24 Канал со ссылкой на инстаграм-страницу Андре Тана.

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Джинсы-подкова

Эти джинсы являются новым трендом, который появился в этом году. Они удачно подойдут тем девушкам, которые хотят сделать акцент на талии и бедрах. Стилизовать такие джинсы можно с кедами или даже босоножками на каблуках. Подойдут они одинаково, как на прогулку, так и на вечеринку. А вот по комбинации, то с такими джинсами хорошо стилизуются блузы с открытыми плечами и топами.

Джинсы с флористической вышивкой

Эти модели джинсов украшены вышитыми цветочными орнаментами и сочетают в себе эстетику денима и декоративного искусства. В тренде будет вышивка с цветами, ветвями, травами или листьями. Она может быть большой, яркой или тональной. Дизайнеры часто размещают ее на бедрах возле карманов, по низу штанин или на задних карманах.

Эти джинсы точно для тех, кто хочет выделяться из толпы. Вышивка на джинсах - это не только тренд, но и способ выразить себя с помощью одежды. Они делают ваш образ ярче, и даже повседневный стиль делают очень изысканным,

– отметил Андре Тан.

Джинсы-клеш

Такие джинсы вернулись в моду и стали настоящим мастхэвом этого сезона. По словам дизайнера, джинсы-клеш – это отличный вариант для тех, кто хочет сочетать комфорт и элегантность. Клеш отлично удлиняет ноги и подходит к любой обуви.

Модные джинсы на лето от Андре Тана

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