Андре Тан завжди піклується про своїх шанувальників, які дослуховуються до його порад, тож опублікував новий пост про джинси, які виділять з сірого натовпу та зроблять справжньою стильною модницею, пише 24 Канал з посиланням на інстаграм-сторінку Андре Тана.

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Джинси-підкова

Ці джинси є новим трендом, який з’явився цього року. Вони вдало підійдуть тим дівчатам, які хочуть зробити акцент на талії та стегнах. Стилізувати такі джинси можна з кедами чи навіть босоніжками на підборах. Підійдуть вони однаково, як на прогулянку, так і на вечірку. А от щодо комбінації, то з такими джинсами добре стилізуються блузи з відкритими плечима й топами.

Джинси з флористичною вишивкою

Ці моделі джинсів прикрашені вишитими квітковими орнаментами й поєднують в собі естетику деніму й декоративного мистецтва. У тренді буде вишивка з квітами, гілками, травами чи листям. Вона може бути великою, яскравою чи тональною. Дизайнери часто розміщають її на стегнах біля кишень, по низу штанин чи на задніх кишенях.

Ці джинси точно для тих, хто хоче виділятися з натовпу. Вишивка на джинсах - це не тільки тренд, а й спосіб виразити себе за допомогою одягу. Вони роблять ваш образ яскравішим, і навіть повсякденний стиль роблять дуже вишуканим,

– зазначив Андре Тан.

Джинси-кльош

Такі джинси повернулися в моду й стали справжнім мастхевом цього сезону. За словами дизайнера, джинси-кльош – це чудовий варіант для тих, хто хоче поєднувати комфорт та елегантність. Кльош відмінно подовжує ноги й підходить до будь-якого взуття.

Модні джинси на літо від Андре Тана

До речі, Андре Тан виділив аксесуари, які будуть модними влітку 2025. Більше про трендові аксесуари на літню пору читайте в нашому матеріалі.