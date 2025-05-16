Коллекция "Спадщина" сочетает в себе традиционное искусство с современной и урбанистической модой, пишет 24 Канал. Фантастические звери, яркие цветы и символические орнаменты с полотен Примаченко органично интегрированы в линейку женской одежды.

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Украинки уже длительное время любят для себя выбирать интересные и нетривиальные наряды, особенно, если в них сплелось сочетание украинской идентичности и актуальных модных тенденций.

Цель коллекции – интегрировать творчество Марии Примаченко в современный быт и предоставить возможность каждой женщине самой стать полотном, на котором оживает искусство. Мы создали изысканные вещи, в которых сочетается элегантность, художественная ценность и ощущение причастности к культурному коду нации

– рассказал Андре Тан.

В коллекцию вошли: линия шелка (кардиган, брюки, майка, платье-комбинация – sleep dress); льняно-хлопковая капсула (жакет, брюки палаццо, юбка на запах, жилет, платье); отдельная модель (приталенное льняное платье на завязках) и аксессуары: сумка-шопер, шелковый платок с авторским принтом.

Коллекция "Наследие" с работами Примаченко: смотрите видео

Все принты выполнены в трех техниках, что позволило сохранить оригинальный характер работ художницы:

DFT-печать – для глубины цвета и насыщенности изображения;

прямая цифровая печать – для точности линий и яркости;

печать на шелковом полотне – для деликатного эффекта на легких тканях.

Лицом коллекции стала правнучка выдающейся художницы Анастасия Примаченко. Ее привлечение только подчеркнуло этот наряд и стало частью истории, которая рассказывается через одежду.



Правнучка Марии Примаченко в съемке коллекции / Фото из пресс-службы Андре Тана

По словам дизайнера, главной идеей проекта было стремление адаптировать искусство Марии Примаченко для современной жизни, предоставляя женщинам возможность почувствовать связь с глубинными корнями украинской творческой традиции.