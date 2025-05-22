Цього року мода на взуття кардинально не змінилося, оскільки актуальними залишилися в’єтнамки, підбори, але і є дещо цікаве – це плетене й желейне взуття, пише 24 Канал з посиланням на L'Officiel.

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Желейні

Цього року в моді буде желейне взуття. Воно прийшло до нас ще з 90-х років й тепер знову стане популярним. Це можуть бути балетки, сандалі чи босоніжки на танкетці.



Красиве взуття на літню пору 2025 / Фото L'Officiel

На зав’язках

Відкрите взуття в гладіаторському стилі з численними ремінцями та зав’язками тривалий час залишається в моді. Воно створює чудовий акцент на ногах, підкреслюючи їхні форми. Можете обирати сандалі на зав’язках чи босоніжки на підборах.



Красиве взуття на літню пору 2025 / Фото L'Officiel

Модне плетіння

Плетене взуття цього року також буде посідати особливе місце. Воно чудово підходить на літню пору, особливо на прогулянку пляжем в сонячний день. Таке плетене взуття стане чудовим доповненням до витончених ансамблів.



Красиве взуття на літню пору 2025 / Фото L'Officiel

Архітектура пальців

Урізноманітнюють тренди на взуття цього року красиві босоніжки з ремінцями на пальцях. Вони виглядають незвично, але привабливо, мають красиві перемички, ремінці й виглядають просто бездоганно.



Красиве взуття на літню пору 2025 / Фото L'Officiel

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