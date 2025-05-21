Освіжити літній гардероб можна дуже просто, пише 24 Канал з посиланням на інстаграм-сторінку стилістки Яни Платонової. За її словами, коли захочеться до образу додати якоїсь родзинки, то в цьому не допоможе ні цікавий топ, ні низ, ні сукня. Новизни й свіжості в аутфіті додадуть зовсім інші речі.

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Стилістка додала, що присвятила пост аксесуарам, тому детально розповіла, що саме додає образам ефектності.

Сумки

Сумки, в яких відображається ручне ремесло – це найкращий варіант для літнього гардероба. Вони можуть бути плетені, в’язані чи з рафії, а також зі шкіри чи джута. Стилістка радить обирати сумки з природних матеріалів – це може бути льон, бамбук чи навіть деревина.



Красиві речі, які прикрасять гардероб / Фото з інстаграму Яни Платонової

Взуття

Саме взуття є чудовим стилетворчим елементом образу та чітким індикатором того, як власниця взуття розуміється в стилі. Насправді ж, застаріле та недоречне взуття може зіпсувати образ, тому стилістка визначила найкращі варіанти цього сезону.

До речі! Джинси цієї весни модно поєднувати з різними видами взуття. З яким взуттям носити джинси цього літа – читайте в матеріалі.



Красиві речі, які прикрасять гардероб / Фото з інстаграму Яни Платонової

Окуляри

Цей модний аксесуар став неодмінним атрибутом турботи про себе. Обирайте ті окуляри, які вам найкраще підходять, оскільки широкий вибір дозволяє придбати те, що вам найбільше буде пасувати.



Красиві речі, які прикрасять гардероб / Фото з інстаграму Яни Платонової

Прикраси

За словами стилістки, навіть якщо ви любите базові прикраси, то в літній гардероб варто додати більше виразних та фактурних елементів.



Красиві речі, які прикрасять гардероб / Фото з інстаграму Яни Платонової

Хустинки

Цього року хустинки будуть особливо актуальними. Обирайте для себе шовкові, бавовняні чи плетені, з принтами або без. З невеличких хустинок можна навіть робити чокери.



Красиві речі, які прикрасять гардероб / Фото з інстаграму Яни Платонової