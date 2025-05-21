У тренді будуть плаття з шовку чи з драматичним поділом, шлейфом та драпіруванням на стегнах, пише 24 Канал з посиланням на інстаграм-сторінку Modeis.me.

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Також актуальними будуть весільні сукні в довжині міні, силуети з мережива чи з вінтажним вайбом з кринолінами. Загадом в тренді будуть такі сукні, в яких можна рухатися, сміятися й почувати себе дуже вільно.

Зверніть увагу! Є кілька антитрендових весільних суконь, які більше ніхто не одягає. Як виглядають старомодні весільні сукні – дивіться у нашому матеріалі.

Мереживо

Такі сукні виглядають просто божественно. Ефектний вигляд має одразу два варіанти – сукня в довжині максі та сукня міні. Обирайте для себе те, що найбільше вам до вподоби.



Актуальні весільні сукні на літо 2025 / Фото Modeis.me

Поділ bubble

Така спідниця здобула популярність ще минулого року й досі не втрачає своєї популярності. Красиво виглядають вкорочені варіанти й подовжені, тому тут вже варто орієнтуватися на власний смак.



Актуальні весільні сукні на літо 2025 / Фото Modeis.me

Міні

Для наречених, які шукають плаття на розпис, ідеально підійде сукня в довжині міні. Вона святкова, але водночас проста й елегантна. Для довершення аутфіту варто додати лише прикраси й красиве взуття.



Актуальні весільні сукні на літо 2025 / Фото Modeis.me

Акцент на стегнах

Такий фасон є дещо новим й цікавим, втім має неймовірний вигляд. Можете обирати між сукнею з бретельками та платтям-бюстьє. Обидва варіанти є неймовірно красивими.



Актуальні весільні сукні на літо 2025 / Фото Modeis.me

Ефект голого шовку

Шовкові тканини завжди додавали образам вишуканості й дороговизни. Такі плаття неймовірно витончені, тож точно сподобаються багатьом нареченим.



Актуальні весільні сукні на літо 2025 / Фото Modeis.me

Окрім цих суконь, в моді також весільні плаття з корсетом, тюлевою тканиною, різноманітним оздобленням, довгим шлейфом та шарфом на шиї та драпіруванням на стегнах.