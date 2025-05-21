В тренде будут платья из шелка или с драматическим подолом, шлейфом и драпировкой на бедрах, пишет 24 Канал со ссылкой на инстаграм-страницу Modeis.me.

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Также актуальными будут свадебные платья в длине мини, силуэты из кружева или с винтажным вайбом с кринолинами. В общем в тренде будут такие платья, в которых можно двигаться, смеяться и чувствовать себя очень свободно.

Обратите внимание! Есть несколько антитрендовых свадебных платьев, которые больше никто не надевает. Как выглядят старомодные свадебные платья – смотрите в нашем материале.

Кружево

Такие платья выглядят просто божественно. Эффектный вид имеет сразу два варианта – платье в длине макси и платье мини. Выбирайте для себя то, что больше всего вам нравится.



Актуальные свадебные платья на лето 2025 / Фото Modeis.me

Подол bubble

Такая юбка получила популярность еще в прошлом году и до сих пор не теряет своей популярности. Красиво смотрятся укороченные варианты и удлиненные, поэтому здесь уже стоит ориентироваться на собственный вкус.



Актуальные свадебные платья на лето 2025 / Фото Modeis.me

Мини

Для невест, которые ищут платье на роспись, идеально подойдет платье в длине мини. Оно праздничное, но одновременно простое и элегантное. Для завершения аутфита стоит добавить только украшения и красивую обувь.



Актуальные свадебные платья на лето 2025 / Фото Modeis.me

Акцент на бедрах

Такой фасон является несколько новым и интересным, впрочем имеет невероятный вид. Можете выбирать между платьем с бретельками и платьем-бюстье. Оба варианта являются невероятно красивыми.



Актуальные свадебные платья на лето 2025 / Фото Modeis.me

Эффект голого шелка

Шелковые ткани всегда добавляли образам изысканности и дороговизны. Такие платья невероятно изящные, поэтому точно понравятся многим невестам.



Актуальные свадебные платья на лето 2025 / Фото Modeis.me

Кроме этих платьев, в моде также свадебные платья с корсетом, тюлевой тканью, разнообразной отделкой, длинным шлейфом и шарфом на шее и драпировкой на бедрах.