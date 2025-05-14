Довольно часто по большой скидке продают платья, которые уже вышли из моды и считаются антитрендовыми, пишет 24 Канал. На свадьбу идет много расходов, поэтому невеста в спешке может присмотреться к платью, которое уже потеряло свою актуальность и считается устаревшим.

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Чтобы в особый день свадьбы не испортить себе настроение, рекомендуем узнать фасоны платьев, которые уже являются неуместными и длительное время находятся в тени.

Укороченный рукав

В моде свадебные платья на тонких бретельках, без рукавов или на длинный рукав. От платьев с укороченным рукавом надо отказаться, потому что они визуально делают руки толстыми.



Антитрендовые свадебные платья 2025 / Фото Pinterest

Платья с ярусами

Когда-то в моде часто встречались платья с несколькими ярусами, однако несмотря на то, что такое платье уже антитрендовое, оно имеет еще один минус – нарушает пропорции тела. От таких платьев надо отказаться, поскольку они не помогут вытянуть силуэт.



Антитрендовые свадебные платья 2025 / Фото Pinterest

Объемная юбка

Когда-то было очень модным выглядеть на собственной свадьбе по-королевски. Акцент тогда делался на пышной юбке, однако сейчас так громко заявлять о себе уже не стоит. Современные невесты выбирают минималистичные платья, которые выгодно подчеркивают фигуру.



Антитрендовые свадебные платья 2025 / Фото Pinterest

Рыбий хвост

Свадебные платья такого фасона достаточно интересны, но не стоит никого больше ими поражать, потому что мода на них уже банально прошла давно. Современные бренды больше не выпускают такой фасон, поэтому лучше выбрать что-то стильное и трендовое.



Антитрендовые свадебные платья 2025 / Фото Pinterest

Рукава-буфы

Пышные рукава-буфы были популярными в нулевых, а сейчас мода на них уже давно прошла. Не стоит выбирать такое платье, поскольку через некоторое время пожалеете о покупке.



Антитрендовые свадебные платья 2025 / Фото Pinterest

Свадебная мода 2025 года включает такие тренды как корсеты, романтические силуэты, архитектурные платья, заниженная талия и пастельные акценты. Как выглядят трендовые свадебные платья – смотрите в материале.