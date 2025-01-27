Каждая невеста хочет иметь в день свадьбы лучший вид, пишет 24 Канал со ссылкой на Liза. С наступлением тепла начнется свадебный сезон, поэтому рассказываем о самых красивых платьях года для тех девушек, которые не шьют платье на заказ, а хотят приобрести уже готовое.

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Индивидуальный пошив свадебного платья занимает от 6 до 9 месяцев, поэтому в сжатые сроки невеста может приобрести для себя готовое платье в салоне. На какие фасоны свадебного платья обратить внимание в 2025 году – читайте в материале.

Корсеты

Одной из главных трендовых деталей этого года считается корсетный лиф. Он роскошно очерчивает талию и поможет держать осанку. Платье с корсетом выглядит достаточно привлекательно и очаровательно, поэтому является самым популярным среди всех. В моду теперь входят платья, корсеты от которых потом можно будет носить отдельно от юбки.

Романтические силуэты

Невесты в этом году будут примерять на себе много мягких и романтических силуэтов. В моде будут не только тонкие ткани, но и полные юбки, как у диснеевских принцесс. Сказочные платья станут чем-то очень красивым и интересным, поэтому обратите на них внимание.

Произведения искусства

Некоторые невесты хотят иметь в день свадьбы неповторимый вид. В этом им помогут архитектурные платья, в которых есть определенная игра с текстурами и тканями. Выглядят они всегда изысканно и элегантно.

Заниженная талия

В 2025 году нас ждет тренд на заниженную талию. Многие бренды создали платья с U- или V-образной талией, которая имеет более изысканный, королевский вид. Специалисты только советуют быть осторожной с выбором платья, поскольку оно подходит не всем. Фасон является несколько капризным, поэтому может визуально укоротить ноги.

Пастельные акценты

Для невест, которые хотят создать особый вид на свадьбе, советуем обращать внимание на белые платья, обрамленные пастельными акцентами – цветами, камешками или жемчужинками, которые придают платью особой нежности.

В этом году в моде будут оставаться чистые линии и простые силуэты. Лаконичные свадебные платья всегда выглядят шедеврально благодаря качественной ткани и идеальному крою.