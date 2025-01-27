Кожна наречена хоче мати в день весілля найкращий вигляд, пише 24 Канал з посиланням на Liза. З настанням тепла розпочнеться весільний сезон, тому розповідаємо про найкрасивіші плаття року для тих дівчат, які не шиють сукню на замовлення, а хочуть придбати вже готову.

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Індивідуальне пошиття весільного плаття займає від 6 до 9 місяців, тому в стислі терміни наречена може придбати для себе готову сукню в салоні. На які фасони весільної сукні звернути увагу у 2025 році – читайте у матеріалі.

Корсети

Однією з головних трендових деталей цього року вважається корсетний ліф. Він розкішно окреслює талію й допоможе тримати поставу. Сукня з корсетом виглядає досить привабливо й чарівно, тому є найпопулярнішою серед всіх. У моду тепер входять плаття, корсети від яких потім можна буде носити окремо від спідниці.

Романтичні силуети

Наречені цього року будуть приміряти на собі багато м’яких та романтичних силуетів. У моді будуть не лише тонкі тканини, але й повні спідниці, наче в діснеївських принцес. Казкові сукні стануть чимось дуже красивим та цікавим, тому зверніть на них увагу.

Витвори мистецтва

Деякі наречені хочуть мати в день весілля неповторний вигляд. У цьому їм допоможуть архітектурні сукні, в яких є певна гра з текстурами й тканинами. Виглядають вони завжди вишукано та елегантно.

Занижена талія

У 2025 році нас чекає тренд на занижену талію. Багато брендів створили сукні з U- або V-подібною талією, яка має більш вишуканий, королівський вигляд. Фахівці лише радять бути обережною з вибором сукні, оскільки вона пасує не всім. Фасон є дещо примхливим, тож може візуально вкоротити ноги.

Пастельні акценти

Для наречених, які хочуть створити особливий вигляд на весіллі, радимо звертати увагу на білі сукні, обрамлені пастельними акцентами – квітами, камінчиками чи перлинками, які додають сукні особливої ніжності.

Цього року у моді залишатимуться чисті лінії та прості силуети. Лаконічні весільні сукні завжди виглядають шедеврально завдяки якісній тканині та ідеальному крою.