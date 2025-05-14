Досить часто за великою знижкою продають плаття, які вже вийшли з моди та вважаються антитрендовими, пише 24 Канал. На весілля йде багато витрат, тож наречена в поспіху може придивитися до плаття, яке вже втратило свою актуальність та вважається застарілим.

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Щоб в особливий день весілля не зіпсувати собі настрій, рекомендуємо дізнатися фасони суконь, які вже є недоречними й тривалий час перебувають в тіні.

Вкорочений рукав

У моді весільні сукні на тонких бретельках, без рукавів або на довгий рукав. Від суконь з вкороченим рукавом треба відмовитися, бо вони візуально роблять руки товстими.



Антитрендові весільні сукні 2025 / Фото Pinterest

Плаття з ярусами

Колись у моді часто зустрічалися сукні з кількома ярусами, однак попри те, що таке плаття вже антитрендове, воно має ще один мінус – порушує пропорції тіла. Від таких суконь треба відмовитися, оскільки вони не допоможуть витягнути силует.



Антитрендові весільні сукні 2025 / Фото Pinterest

Об’ємна спідниця

Колись було дуже модним виглядати на власному весіллі по-королівськи. Акцент тоді робився на пишній спідниці, однак зараз так гучно заявляти про себе вже не варто. Сучасні наречені обирають мінімалістичні плаття, які вигідно підкреслюють фігуру.



Антитрендові весільні сукні 2025 / Фото Pinterest

Риб’ячий хвіст

Весільні плаття такого фасону є досить цікавими, але не варто нікого більше ними вражати, бо мода на них вже банально минула давно. Сучасні бренди більше не випускають такий фасон, тому краще обрати щось стильне й трендове.



Антитрендові весільні сукні 2025 / Фото Pinterest

Рукави-буфи

Пишні рукави-буфи були популярними в нульових, а зараз мода на них вже давно минула. Не варто обирати таке плаття, оскільки через певний час пожалієте про покупку.



Антитрендові весільні сукні 2025 / Фото Pinterest

Весільна мода 2025 року включає такі тренди як корсети, романтичні силуети, архітектурні сукні, занижена талія та пастельні акценти. Як виглядають трендові весільні сукні – дивіться у матеріалі.