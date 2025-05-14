Досить часто за великою знижкою продають плаття, які вже вийшли з моди та вважаються антитрендовими, пише 24 Канал. На весілля йде багато витрат, тож наречена в поспіху може придивитися до плаття, яке вже втратило свою актуальність та вважається застарілим.

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Щоб в особливий день весілля не зіпсувати собі настрій, рекомендуємо дізнатися фасони суконь, які вже є недоречними й тривалий час перебувають в тіні.

Вкорочений рукав

У моді весільні сукні на тонких бретельках, без рукавів або на довгий рукав. Від суконь з вкороченим рукавом треба відмовитися, бо вони візуально роблять руки товстими.

Антитрендові весільні сукні 2025
Антитрендові весільні сукні 2025 / Фото Pinterest

Плаття з ярусами

Колись у моді часто зустрічалися сукні з кількома ярусами, однак попри те, що таке плаття вже антитрендове, воно має ще один мінус – порушує пропорції тіла. Від таких суконь треба відмовитися, оскільки вони не допоможуть витягнути силует.

Антитрендові весільні сукні 2025
Антитрендові весільні сукні 2025 / Фото Pinterest

Об’ємна спідниця

Колись було дуже модним виглядати на власному весіллі по-королівськи. Акцент тоді робився на пишній спідниці, однак зараз так гучно заявляти про себе вже не варто. Сучасні наречені обирають мінімалістичні плаття, які вигідно підкреслюють фігуру.

Антитрендові весільні сукні 2025
Антитрендові весільні сукні 2025 / Фото Pinterest

Риб’ячий хвіст

Весільні плаття такого фасону є досить цікавими, але не варто нікого більше ними вражати, бо мода на них вже банально минула давно. Сучасні бренди більше не випускають такий фасон, тому краще обрати щось стильне й трендове.

Антитрендові весільні сукні 2025
Антитрендові весільні сукні 2025 / Фото Pinterest

Рукави-буфи

Пишні рукави-буфи були популярними в нульових, а зараз мода на них вже давно минула. Не варто обирати таке плаття, оскільки через певний час пожалієте про покупку.

Антитрендові весільні сукні 2025
Антитрендові весільні сукні 2025 / Фото Pinterest

Весільна мода 2025 року включає такі тренди як корсети, романтичні силуети, архітектурні сукні, занижена талія та пастельні акценти. Як виглядають трендові весільні сукні – дивіться у матеріалі.