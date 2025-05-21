Освежить летний гардероб можно очень просто, пишет 24 Канал со ссылкой на инстаграм-страницу стилистки Яны Платоновой. По ее словам, когда захочется к образу добавить какой-то изюминки, то в этом не поможет ни интересный топ, ни низ, ни платье. Новизны и свежести в аутфите добавят совсем другие вещи.

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Стилист добавила, что посвятила пост аксессуарам, поэтому подробно рассказала, что именно добавляет образам эффектности.

Сумки

Сумки, в которых отображается ручное ремесло – это лучший вариант для летнего гардероба. Они могут быть плетеные, вязаные или из рафии, а также из кожи или джута. Стилистка советует выбирать сумки из природных материалов – это может быть лен, бамбук или даже древесина.



Красивые вещи, которые украсят гардероб / Фото из инстаграма Яны Платоновой

Обувь

Именно обувь является прекрасным стилеобразующим элементом образа и четким индикатором того, как владелица обуви разбирается в стиле. На самом деле, устаревшая и неуместная обувь может испортить образ, поэтому стилист определила лучшие варианты этого сезона.

Кстати! Джинсы этой весной модно сочетать с различными видами обуви. С какой обувью носить джинсы этим летом – читайте в материале.



Красивые вещи, которые украсят гардероб / Фото из инстаграма Яны Платоновой

Очки

Этот модный аксессуар стал непременным атрибутом заботы о себе. Выбирайте те очки, которые вам лучше всего подходят, поскольку широкий выбор позволяет приобрести то, что вам больше всего будет подходить.



Красивые вещи, которые украсят гардероб / Фото из инстаграма Яны Платоновой

Украшения

По словам стилистки, даже если вы любите базовые украшения, то в летний гардероб стоит добавить больше выразительных и фактурных элементов.



Красивые вещи, которые украсят гардероб / Фото из инстаграма Яны Платоновой

Платки

В этом году платки будут особенно актуальными. Выбирайте для себя шелковые, хлопковые или плетеные, с принтами или без. Из небольших платков можно даже делать чокеры.



Красивые вещи, которые украсят гардероб / Фото из инстаграма Яны Платоновой