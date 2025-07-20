Саме Жизель Бюндхен можна сміливо назвати амбасадоркою здорового способу життя. Режим, правильне харчування та тренування – це те, що супроводжує жінку усі ці роки, пише 24 Канал з посиланням на Cosmopolitan.
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Як харчується Жизель Бюндхен?
Жизель починає кожен свій ранок зі склянки теплої води з лимоном. Також у цей напій вона додає неймовірно корисну кельтську сіль.
Раціон супермоделі виглядає так:
- на сніданок зірка зазвичай вживає яйця та авокадо;
- часто супермодель готує смузі з додаванням мигдальної пасти;
- білий цукор Жизель замінює медом та клиновим сиропом;
- також замість солодощів з цукром модель їсть фініки;
- у раціоні Жизель багато овочів та зелені;
- зірка споживає мало продуктів тваринного походження та зовсім не їсть молюсків.
Зверніть увагу! Зазвичай тарілка Жизель складає на 80% з компонентів рослинного походження та лише 20% білка.
Як тренується Жизель Бюндхен?
Жизель обожнює займатись саме пілатесом. Вона каже що це заняття "про силу центру тіла".
Загалом модель тренується 6 разів на тиждень. Переважно вона це робить на відкритому повітрі. Варто зауважити, що зірка постійно займається не тільки пілатесом, а ще й джиу-джитсу.
Також часто Жизель можна помітити за такими активностями:
- серфінг;
- верхова їзда;
- плавання;
- волейбол.
Цікаво! Жизель дотримується суворого режиму. Вона встає о 5 та лягає спати о 10 годині вечора.