Цьогоріч дизайнери пропонують подивитись на футболки під іншим кутом. Адже насправді вони можуть стати чудовою основою будь-якого образу, пише 24 Канал з посиланням на Vogue.

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З чим комбінувати футболку з принтом?

Футболку можна комбінувати з абсолютно різними речами. Попри упередження, що це виключно спортивний стиль, практика доводить зовсім інше.

З улюбленими джинсами

Цей варіант є базою. Аби футболка в такій комбінації мала бездоганний вигляд, необхідно "погратися" з деталями. Зокрема, додати прикраси, стильне взуття і гарну сумочку.

Зауважте! Щоб носити цей лук у прохолодну погоду, варто додати блейзер.



Як скомбінувати футболку з принтом та джинсами / Фото Vogue Ukraine

Зі спідницею bubble

Цьогоріч в моду увійшли спідниці bubble. Вони виглядають дуже витончено та жіночно. На основі комбінації такої спідниці та футболки можна створити неймовірний образ у стилі бохо-шик. Для цього в лук варто додати замшевий жакет, взуття "в тон" (наприклад чобітки "козаки") та аксесуари у цій стилістиці. Такий образ стане чудовим вбранням для побачення у прохолодний літній вечір.



З якою спідницею можна поєднати широку футболку з принтом / Фото Vogue Ukraine

З шовковою мідіспідницею

Шовкові мідіспідниці продовжують бути в тренді у 2025 році. Вони чудово поєднуються з футболками, створюючи неймовірно елегантний образ. Аби такий лук виглядав ще цікавіше варто додати аксесуари. Наприклад, хустку чи акцентні сережки.



Як носити футболку та шовкову спідницю, приклади комбінації / Фото Vogue Ukraine

З мереживними штанами

Мереживні штани увійшли в моду ще торік. Проте саме у 2025 році вони набули широкої популярності. При створенні такої комбінації можна погратися з контрастами. Наприклад, обрати темну футболку і світлі штани.



З чим носити мереживні штани / Фото Vogue Ukraine

Лайфхак! Підбираючи аксесуари, зверніть увагу на кольори, що уже наявні у вашому образі. Наприклад, орієнтуйтесь на принт на футболці.