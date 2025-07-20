Цьогоріч дизайнери пропонують подивитись на футболки під іншим кутом. Адже насправді вони можуть стати чудовою основою будь-якого образу, пише 24 Канал з посиланням на Vogue.
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З чим комбінувати футболку з принтом?
Футболку можна комбінувати з абсолютно різними речами. Попри упередження, що це виключно спортивний стиль, практика доводить зовсім інше.
- З улюбленими джинсами
Цей варіант є базою. Аби футболка в такій комбінації мала бездоганний вигляд, необхідно "погратися" з деталями. Зокрема, додати прикраси, стильне взуття і гарну сумочку.
Зауважте! Щоб носити цей лук у прохолодну погоду, варто додати блейзер.
Як скомбінувати футболку з принтом та джинсами / Фото Vogue Ukraine
- Зі спідницею bubble
Цьогоріч в моду увійшли спідниці bubble. Вони виглядають дуже витончено та жіночно. На основі комбінації такої спідниці та футболки можна створити неймовірний образ у стилі бохо-шик. Для цього в лук варто додати замшевий жакет, взуття "в тон" (наприклад чобітки "козаки") та аксесуари у цій стилістиці. Такий образ стане чудовим вбранням для побачення у прохолодний літній вечір.
З якою спідницею можна поєднати широку футболку з принтом / Фото Vogue Ukraine
- З шовковою мідіспідницею
Шовкові мідіспідниці продовжують бути в тренді у 2025 році. Вони чудово поєднуються з футболками, створюючи неймовірно елегантний образ. Аби такий лук виглядав ще цікавіше варто додати аксесуари. Наприклад, хустку чи акцентні сережки.
Як носити футболку та шовкову спідницю, приклади комбінації / Фото Vogue Ukraine
- З мереживними штанами
Мереживні штани увійшли в моду ще торік. Проте саме у 2025 році вони набули широкої популярності. При створенні такої комбінації можна погратися з контрастами. Наприклад, обрати темну футболку і світлі штани.
З чим носити мереживні штани / Фото Vogue Ukraine
Лайфхак! Підбираючи аксесуари, зверніть увагу на кольори, що уже наявні у вашому образі. Наприклад, орієнтуйтесь на принт на футболці.