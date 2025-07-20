В этом году дизайнеры предлагают посмотреть на футболки под другим углом. Ведь на самом деле они могут стать отличной основой любого образа, пишет 24 Канал со ссылкой на Vogue.

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С чем комбинировать футболку с принтом?

Футболку можно комбинировать с абсолютно разными вещами. Несмотря на предубеждение, что это исключительно спортивный стиль, практика доказывает совсем другое.

С любимыми джинсами

Этот вариант является базой. Чтобы футболка в такой комбинации имела безупречный вид, необходимо "поиграть" с деталями. В частности, добавить украшения, стильную обувь и красивую сумочку.

Заметьте! Чтобы носить этот лук в прохладную погоду, стоит добавить блейзер.



Как скомбинировать футболку с принтом и джинсами / Фото Vogue Ukraine

С юбкой bubble

В этом году в моду вошли юбки bubble. Они выглядят очень изящно и женственно. На основе комбинации такой юбки и футболки можно создать невероятный образ в стиле бохо-шик. Для этого в лук стоит добавить замшевый жакет, обувь "в тон" (например сапожки "казаки") и аксессуары в этой стилистике. Такой образ станет прекрасным нарядом для свидания в прохладный летний вечер.



С какой юбкой можно совместить широкую футболку с принтом / Фото Vogue Ukraine

С шелковой миди-юбкой

Шелковые миди-юбки продолжают быть в тренде в 2025 году. Они прекрасно сочетаются с футболками, создавая невероятно элегантный образ. Чтобы такой лук выглядел еще интереснее стоит добавить аксессуары. Например, платок или акцентные серьги.



Как носить футболку и шелковую юбку, примеры комбинации / Фото Vogue Ukraine

С кружевными брюками

Кружевные брюки вошли в моду еще в прошлом году. Однако именно в 2025 году они приобрели широкую популярность. При создании такой комбинации можно поиграть с контрастами. Например, выбрать темную футболку и светлые брюки.



С чем носить кружевные брюки / Фото Vogue Ukraine

Лайфхак! Подбирая аксессуары, обратите внимание на цвета, уже имеющиеся в вашем образе. Например, ориентируйтесь на принт на футболке.