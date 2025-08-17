Жінки після 50 років активно шукають для себе різноманітні стрижки, які допоможуть їм омолодити вигляд. Стилісти відібрали кілька найкращих варіантів для круглого обличчя, які найкраще пасуватимуть старшим жінкам.

Правильно обрана зачіска здатна подовжити обличчя, виділити контури чи пом’якшити риси обличчя, пише 24 Канал з посиланням на Parade. Перукарі виділили кілька найкращих зачісок, які ідеально пасують до круглого обличчя.

Яку стрижку зробити після 50 років?

Косий чубчик

Чубчик з косою стрижкою здатен кардинально змінити образ. Він візуально створює привабливі кути обличчя. Діагональна лінія чубчика створює ілюзію витягнутої овальної форми. Стилісти радять сушити такий чубчик круглою щіткою, щоб надати об’єму, спрямовуючи волосся в протилежний бік від росту.



Омолоджуючі зачіски після 50 років / Фото Pinterest

Подовжений боб

Боб з пасмами та шарами обрамляє обличчя й візуально звужує щоки та пом’якшує округлість.



Омолоджуючі зачіски після 50 років / Фото Pinterest

Об’ємне укладання

Зачіска допомагає візуально витягнути обличчя. Щоб створити об’єм, потрібно нанести мус для об’єму на вологе волосся, а тоді висушити. Акцентувавши увагу на коренях.



Омолоджуючі зачіски після 50 років / Фото Pinterest

Текстуроване піксі

Стрижка добре підходить для круглого обличчя. Піднята верхівка створює ілюзію подовженого та структурованого силуету, а багатошарові кінці роблять образ цікавішим.



Омолоджуючі зачіски після 50 років / Фото Pinterest

До слова, рекомендовано уникати дуже темних відтінків для фарбування волосся після 40 років, оскільки вони підкреслюють зморшки; світлі відтінки омолоджують.