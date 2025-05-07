Стрижки які непотрібно укладати: спробуйте і ви назавжди в них закохаєтесь

Побутує думка, що будь-яка стрижка, особливо коротка, потребує укладки. Насправді ж є варіанти зачісок, які виглядають бездоганно навіть, якщо ви тільки що підняли голову з подушки.

До того ж перевагою цих стрижок є універсальність. Вони пасують майже під всі типи обличчя та волосся, пише 24 Канал.

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Яку стрижку зробити, щоб її непотрібно було укладати

Каскад

Якщо у вас об'ємне хвилясте волосся, каскад – чудовий варіант стрижки, який точно варто спробувати. Завдяки різнорівневості такої зачіски, навіть найбільш неслухняні локони виглядатимуть гарно.

Зверніть увагу! Якщо ви власниця скловидного прямого волосся, каскаду варто уникати. Адже така стрижка лише створить ефект неохайності.

Хлопчачий боб

Це універсальна зачіска, яка прекрасно підійде під всі типи обличчя. В цьому випадку – чим більше хаосу, тим краще.

Дні бувають різними, і часто на створення витонченої укладки бракує часу. Саме тому важливо, щоб волосся мало гарний вигляд без зайвих зусиль. Продукти бренду FORTESSE забезпечують природний догляд, що зберігає здоров’я та блиск волосся, навіть коли ви поспішаєте. Це просте рішення для тих, хто хоче, щоб локони мали бездоганний вигляд у будь-якій ситуації.

Піксі

Варіант для по-справжньому сміливих жінок. Хоча піксі і вважається дуже зухвалою зачіскою, в реальності це не так.

Насправді піксі може виглядати дуже жіночно. Особливо, якщо волосся злегка хвилясте.