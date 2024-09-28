Сумка повинна бути такою, щоб вмістити ноутбук, блокнот, гаманець, косметику та навіть книжку, пише Vogue. Під час носіння на плечі вона має бути легкою та зручною, щоб не бути тягарем для ваших рук та плечей.

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Спробуйте інвестувати кошти в позачасову сумку, яка буде служити вам багато років. Класичні моделі ніколи не втратять популярності та стануть ідеальними для офісних зустрічей чи вечірніх побачень.

Сумка-тоут – це чудове доповнення до будь-якого образу – мідіспідниці чи класичної сорочки зі штанами палаццо. Стилісти віднайшли кілька варіантів сумок, які варто додати до свого гардероба вже цієї осені.

Класична сумка

Без базової сумки, яка залишається актуальною вже багато років нам не обійтися. Саме тому радимо придбати чорну сумку середнього розміру з короткими ручками в чорному чи бордовому кольорі.



Трендові сумки для кожної дівчини / Фото Vogue

Мінімалістична класика

Ця сумка підійде всім тим, хто любить мінімалізм. Вони лаконічні, стильні та вміщають все необхідне – від ноутбука до книжки, але легкі та зручні в носінні.



Трендові сумки для кожної дівчини / Фото Vogue

Яскравий акцент

Попри базові сумки, в гардеробі варто мати ще й яскраву сумку, яка зможе вдало виділити вас із натовпу та додати цікавої родзинки образу в чорному монохромному стилі.



Трендові сумки для кожної дівчини / Фото Vogue

Сумка-тоут

Такі сумки чудово підходять для зберігання всього необхідного. Цю модель вже давно полюбили всі дівчата, тому радимо додати її у свій гардероб.



Трендові сумки для кожної дівчини / Фото Vogue

Рюкзак

Є багато дівчат, які люблять, аби їхні руки були вільними під час поїздок або ж взагалі не люблять сумок. У такому випадку їм чудово підходить рюкзак, який теж є гарною альтернативою будь-якій сумці.



Трендові сумки для кожної дівчини / Фото Vogue