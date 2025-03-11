Повернення старого Голлівуду: з якою зачіскою з'явилась Джиджі Хадід на тижні моди у Парижі

Тижні моди – це не лише зірковий момент дизайнерів. Це також час, коли багато зірок демонструють унікальні образи. Не виключенням стала і відома модель – Джиджі Хадід.

Джиджі зараз має стрижку Боб. Такій зачісці вона надає перевагу уже не перший сезон, пише 24 Канал з посиланням на Cosmopolitan.

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Яку зачіску обрала Джиджі Хадід для паризького тижня моди

Джиджі Хадід на тижні моди в Парижі, а саме на заході Le Grand Dîner du Louvre з'явилась і з зачіскою у стилі старого Голлівуду.

Укладка Джіджі доволі складна. Це справжня мистецька феєрія, створена з волосся.

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Волосся Джіджі накручене і закріплене у певному положенні. Зокрема, варто звернути увагу на об'ємний чубчик на один бік.

Така зачіска гарно обрамляє обличчя моделі, підкреслюючи її красу. Цікавим є те, що волосся наче спеціально заведене за вушка. Таким чином створюється додатковий акцент на сережки.