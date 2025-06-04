Вітер здатен розкидати пасма волосся в різні боки, тому фахівці склали список кількох бажаних пляжних зачісок, які легко зробити, пише 24 Канал з посиланням на Real Simple. Вони не дозволять волоссю потрапити в обличчя й мають красивий вигляд.

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Пов’язка на голову

Завдяки еластичній пов’язці на голові, можна носити розпущене волосся, не переживаючи про те, що вітер задуватиме пасма в очі. Тим паче цей аксесуар на голові виглядає досить мило.

Висока коса

Для того, щоб урізноманітнити свої образи, можна замінити високий хвіст й спробувати зробити косу. Це може бути одна, чи дві косички, які виглядають досить стильно. Щоб розгладити нерівності на волоссі, їх треба зафіксувати гелем чи лаком.

Бандана

Цей головний убір вбереже волосся від нагрівання сонцем й допоможе створити цікаву зачіску. Можете обирати бандану до кольору вбрання, чи робити ставку на цікавий принт.

Пучок

Ви ніколи не помилитеся, якщо зберете волосся в пучок. Така зачіска дуже проста й не вимагає надскладних зусиль. Вона добре пасує під купальник чи до сукні.

Косичка

Під час пляжного відпочинку хочеться одягати щось просте й робити легкі зачіски, тому косичка внизу – ідеальний варіант. Якщо волосся трохи намочиться, то після висихання ви отримаєте красиві хвилясті пасма.

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