Отримаєте шовковисте волосся: японський ритуал миття голови, який легко повторити
- Перед миттям волосся японки використовують теплий компрес з рушника, змоченого у настої трав, для відкриття пор та покращення проникнення корисних речовин.
- Під час миття волосся застосовується масаж силіконовими гребінцями для стимуляції кровообігу та глибокого очищення шкіри голови, а також використовується олійка перед миттям і м'яке сушіння рушником з мікрофібри.
Лише відносно недавно у нас почали додавати до ритуалу миття волосся масажний гребінець для активації фолікулів. У Японії цей метод використовується вже давно. Їхній догляд за волоссям на кілька кроків попереду, тому розповімо про простий ритуал, який легко повторити.
Щоб волосся не просто мити й очищати від бруду, а по-справжньому дбати про нього, варто запозичити в японок цікавий ритуал, пише 24 Канал з посиланням на Vogue. Їхній метод миття волосся зосереджений також на догляді за шкірою.
Як японки миють волосся?
Теплий компрес перед миттям
Перед нанесенням шампуню японки накладають на голову теплий рушник, попередньо змочений у настої трав (ромашки, зеленого чаю тощо). Завдяки такому прийому добре відкриваються пори й покращується проникнення корисних речовин у шкіру.
Масаж силіконовими гребінцями
Під час миття голови потрібно робити масаж шкіри. Японки використовують одразу два силіконові гребінці одночасно, по одному в кожній руці. Вони масажують голову під час нанесення шампуню.
Масаж гребінцем покращує ріст волосся / Фото Freepik
Гребінці добре стимулюють кровообіг та дозволяють глибоко очистити шкіру голови віз жиру та залишків стайлінгових засобів. Масаж потрібно почати робити з потилиці й рухатися вгору до маківки, де зосереджено найбільше нервових закінчень. Саме у цій зоні потрібно зосередити найбільшу увагу.
Олійка перед миттям та м’яке сушіння
Перед миттям волосся японки наносять на шкіру олійку, а після миття акуратно сушать волосся. Замість фену використовують рушник з мікрофібри, щоб зменшити тертя та пошкодження волосся.
Покращити стан волосся можна завдяки тоніку із зеленого чаю, пише City Magazine. Щоб зробити тонік потрібно заварити якісне зелене листя. Дати настоятися 5 хвилин, а тоді зачекати, поки засіб охолоне. Після основного миття настій потрібно нанести на шкіру голови й волосся по всій довжині. Змивати чай не потрібно.
Який ще тонік є корисним для волосся?
Зверніть увагу на розмаринову воду, яка ще кілька місяців тому підкорила тікток. Вона допомагає зупинити випадіння волосся та покращує його якість, стимулюючи кровообіг у шкірі голови.
Для приготування розмаринової води потрібні свіжий або сушений розмарин, вода та, за бажанням, евкаліптова або жожоба олія, яку можна додати для кращого запаху.
