Отримаєте шовковисте волосся: японський ритуал миття голови, який легко повторити

Лише відносно недавно у нас почали додавати до ритуалу миття волосся масажний гребінець для активації фолікулів. У Японії цей метод використовується вже давно. Їхній догляд за волоссям на кілька кроків попереду, тому розповімо про простий ритуал, який легко повторити.

Щоб волосся не просто мити й очищати від бруду, а по-справжньому дбати про нього, варто запозичити в японок цікавий ритуал, пише 24 Канал з посиланням на Vogue. Їхній метод миття волосся зосереджений також на догляді за шкірою.

Читайте також Як висушити волосся, коли немає світла: лайфхаки з тіктоку під час блекаутів

Як японки миють волосся?

Теплий компрес перед миттям

Перед нанесенням шампуню японки накладають на голову теплий рушник, попередньо змочений у настої трав (ромашки, зеленого чаю тощо). Завдяки такому прийому добре відкриваються пори й покращується проникнення корисних речовин у шкіру.

Масаж силіконовими гребінцями

Під час миття голови потрібно робити масаж шкіри. Японки використовують одразу два силіконові гребінці одночасно, по одному в кожній руці. Вони масажують голову під час нанесення шампуню.



Масаж гребінцем покращує ріст волосся / Фото Freepik

Гребінці добре стимулюють кровообіг та дозволяють глибоко очистити шкіру голови віз жиру та залишків стайлінгових засобів. Масаж потрібно почати робити з потилиці й рухатися вгору до маківки, де зосереджено найбільше нервових закінчень. Саме у цій зоні потрібно зосередити найбільшу увагу.

Олійка перед миттям та м’яке сушіння

Перед миттям волосся японки наносять на шкіру олійку, а після миття акуратно сушать волосся. Замість фену використовують рушник з мікрофібри, щоб зменшити тертя та пошкодження волосся.

Покращити стан волосся можна завдяки тоніку із зеленого чаю, пише City Magazine. Щоб зробити тонік потрібно заварити якісне зелене листя. Дати настоятися 5 хвилин, а тоді зачекати, поки засіб охолоне. Після основного миття настій потрібно нанести на шкіру голови й волосся по всій довжині. Змивати чай не потрібно.

Який ще тонік є корисним для волосся?