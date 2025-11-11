Получите шелковистые волосы: японский ритуал мытья головы, который легко повторить
- Перед мытьем волос японки используют теплый компресс из полотенца, смоченного в настое трав, для открытия пор и улучшения проникновения полезных веществ.
- Во время мытья волос применяется массаж силиконовыми расческами для стимуляции кровообращения и глубокого очищения кожи головы, а также используется масло перед мытьем и мягкая сушка полотенцем из микрофибры.
Лишь относительно недавно у нас начали добавлять к ритуалу мытья волос массажную расческу для активации фолликулов. В Японии этот метод используется уже давно. Их уход за волосами на несколько шагов впереди, поэтому расскажем о простом ритуале, который легко повторить.
Чтобы волосы не просто мыть и очищать от грязи, а по-настоящему заботиться о них, стоит позаимствовать у японок интересный ритуал, пишет 24 Канал со ссылкой на Vogue. Их метод мытья волос сосредоточен также на уходе за кожей.
Как японки моют волосы?
Теплый компресс перед мытьем
Перед нанесением шампуня японки накладывают на голову теплое полотенце, предварительно смоченное в настое трав (ромашки, зеленого чая и т.д.). Благодаря такому приему хорошо открываются поры и улучшается проникновение полезных веществ в кожу.
Массаж силиконовыми расческами
Во время мытья головы нужно делать массаж кожи. Японки используют сразу две силиконовые расчески одновременно, по одной в каждой руке. Они массируют голову во время нанесения шампуня.
Массаж расческой улучшает рост волос / Фото Freepik
Расчески хорошо стимулируют кровообращение и позволяют глубоко очистить кожу головы от жира и остатков стайлинговых средств. Массаж нужно начать делать с затылка и двигаться вверх к макушке, где сосредоточено больше всего нервных окончаний. Именно в этой зоне нужно сосредоточить наибольшее внимание.
Масло перед мытьем и мягкая сушка
Перед мытьем волос японки наносят на кожу масло, а после мытья аккуратно сушат волосы. Вместо фена используют полотенце из микрофибры, чтобы уменьшить трение и повреждения волос.
Улучшить состояние волос можно благодаря тонику из зеленого чая, пишет City Magazine. Чтобы сделать тоник нужно заварить качественные зеленые листья. Дать настояться 5 минут, а потом подождать, пока средство остынет. После основного мытья настой нужно нанести на кожу головы и волосы по всей длине. Смывать чай не нужно.
Какой еще тоник является полезным для волос?
Обратите внимание на розмариновую воду, которая еще несколько месяцев назад покорила тикток. Она помогает остановить выпадение волос и улучшает их качество, стимулируя кровообращение в коже головы.
Для приготовления розмариновой воды нужны свежий или сушеный розмарин, вода и, по желанию, эвкалиптовое или жожоба масло, которое можно добавить для лучшего запаха.
Частые вопросы
Какой ритуал ухода за волосами используют японки?
Японки используют ритуал, который включает теплый компресс перед мытьем, массаж силиконовыми расческами и нанесение масла перед мытьем. Это помогает раскрыть поры, улучшить проникновение полезных веществ и стимулировать кровообращение.
Почему японки используют теплый компресс перед мытьем волос?
Теплый компресс, сделанный из полотенца, смоченного в настое трав, помогает раскрыть поры на коже головы и улучшить проникновение полезных веществ, что способствует лучшему уходу за волосами.
Как японки сушат волосы после мытья?
После мытья японки аккуратно сушат волосы, используя полотенце из микрофибры вместо фена, чтобы уменьшить трение и повреждение волос.