Олімпійська чемпіонка Ярослава Магучіх знялася в кампейні українського бренду CHER'17

Світова рекордсменка та олімпійська чемпіонка зі стрибків у висоту Ярослава Магучіх знялася в новому кампейні бренду CHER'17, який заснувала відома інфлюенсерка Тетяна Парфільєва.

Найтитулованіша українська легкоатлетка сучасності приміряла на собі образи з колекції осінь – зима 2024/25. Засновниця бренду каже, що вибір головної героїні був логічним та органічним, адже активна, цілеспрямована й енергійна Ярослава є втіленням CHER Girl, а також є давньою шанувальницею бренду.

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CHER’17 я побачила в інстаграмі. Мене заінтригувало те, що це перший такий сучасний український бренд. У мене багато речей від CHER’17, здебільшого спідниць, штанів та джинсів, у яких ідеальна посадка. Та, головне, вони довгі, а, повірте мені, знайти довгі джинси дуже складно,

– розповіла Ярослава Магучіх.

У кампейні спортсменка приміряла різні за стилями образи – від розслаблених повсякденних до грайливих і звабливих. Їй вдалося ідеально передати настрій колекції, яка об’єднала в собі елегантність та зручність – улюблений мікс дівчат, що живуть шаленим темпом.

Загалом колекція вийшла багатогранною та збалансованою. До неї увійшли затишні в'язані сукні, кардигани, шкіряні костюми та жакети, текстуровані бомбери, спідниці в стилі preppy, широкі джинси та незмінна класика – little black dress. У колірній гамі переважають стримані благородні відтінки, зокрема, молочний, карамельний, шоколадний, сірий, чорний.



Бездоганні образи Ярослави Магучіх / Фото з інстаграму CHER'17



Красиві образи Ярослави Магучіх / Фото з інстаграму CHER'17



Бездоганні образи Ярослави Магучіх / Фото з інстаграму CHER'17



Красиві образи Ярослави Магучіх / Фото з інстаграму CHER'17



Бездоганні образи Ярослави Магучіх / Фото з інстаграму CHER'17

Що відомо про Ярославу Магучіх

Ярослава здобула золоту медаль на Олімпійських іграх-2024. Дівчина підкорила 2 метри у змаганнях зі стрибків у висоту. Крім того, перед Олімпіадою Магучіх ще і розірвала усіх на етапі "Діамантової ліги" у Парижі. Українка стрибнула аж на 2,10 метра, встановивши світовий рекорд серед жінок у цьому виді спорту.

Ярослава Магучіх є четвертою в історії України світовою рекордсменкою у легкій атлетиці, а також єдиною чинною володаркою світового рекорду серед українців.