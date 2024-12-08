На стрижку треба звертати особливу увагу, оскільки вона здатна освіжити образ й додати аутфіту особливої родзинки, пише 24 Канал. Щоб мати спокусливий та ефектний вигляд, радимо звернути увагу на кілька цікавих варіантів.

Читайте також Чубчики, які будуть всі носити у 2025 році: розкішна добірка зачісок

Стрижка каскад

Красива стрижка з таким собі водоспадом волосся виглядає стильно та захопливо. Вона підходить для жінок із середньою довжиною волосся й чудово виглядає на будь-якому кольорі.



Красиві стрижки для жінок будь-якого віку / Фото Pinterest

Стрижка каре

Така стрижка підійде дівчатам, в яких довга шия. Каре може бути коротким чи подовженим. У будь-якому випадку така зачіска має красивий та стильний вигляд.



Красиві стрижки для жінок будь-якого віку / Фото Pinterest

Асиметричний боб

Таку стрижку стилісти радять робити жінкам зрілого віку. Вона має омолоджуючий ефект та робить облияя подовженим, а погляд – виразнішим. Стрижка є універсальною, тож підходить всім жінкам без виключення. Найкраще асиметричний боб підходить жінкам з повним чи квадратним лицем, оскільки буде подовжувати його завдяки асиметрії волосся.



Красиві стрижки для жінок будь-якого віку / Фото Pinterest