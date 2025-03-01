Ідеальні зачіски для довгого волосся на 2025 рік: підійдуть кожній жінці

Чимало дівчат мають довге волосся. Часом для того, щоб підтримувати його красивим та здоровим потрібно докласти чимало зусиль. Щоб надати локонам гарного вигляду, іноді достатньо скористатися укладанням в зачіску, яка не потребуватиме спеціальних перукарських навичок.

Для того, щоб повторити цікаві зачіски достатньо лише правильних ідей та кількох стратегічних інструментів, пише 24 Канал з посиланням на Vogue. Щоб отримати бажану форму потрібно підібрати засоби для потрібної текстури волосся. У нагоді стануть гумки, шпильки та затискачі в тон до волосся.

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Коси

Заплетення коси – це найпростіший спосіб укладки довгого волосся. Щоб надати їм витонченості та елегантності, заплетіть разом з мереживом.

Шикарний хвіст

Для такої укладки потрібно високо зав’язати хвіст й зафіксувати його гелем чи лаком для волосся, щоб все було ідеально пригладжене.

Пучок

Зробіть пучок, який фіксується гумкою. Він може бути не надто акуратним, щоб мав вигляд безладності. Для завершального штриха можна зав’язати оксамитову стрічку чи атласний бант.

Крабик

Для елегантної зачіски вам знадобиться практична закріпка для волосся – крабик. Вам потрібно лише зібрати волосся й закріпити у вільній формі на потилиці. Таку зачіску любить Белла Хадід, Розі Гантінгтон-Вайтлі та Кендалл Дженнер.

Зачіска Пем

Така зачіска у стилі 90-х років є однією з улюблених Кім Кардашян. Цей варіант вона зробила на весіллі у своєї сестри Кортні.

Дні бувають різними, і часто на створення витонченої укладки бракує часу. Саме тому важливо, щоб волосся мало гарний вигляд без зайвих зусиль. Продукти бренду FORTESSE забезпечують природний догляд, що зберігає здоров’я та блиск волосся, навіть коли ви поспішаєте. Це просте рішення для тих, хто хоче, щоб локони мали бездоганний вигляд у будь-якій ситуації.

Виглядає вона досить просто. Потрібно зібрати волосся з пасмами, що обрамляють обличчя та зробити корону з м’яких та об’ємних хвиль на маківці. Зачіска має гарний вигляд майже на всіх типах волосся.