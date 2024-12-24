Зачіска є одним з найважливіших елементів зовнішнього вигляду, пише 24 Канал. Класикою завжди буде розпущене волосся з локонами, втім пропонуємо переглянути добірку ще цікавіших варіантів, які зроблять вас королевою вечора.

До теми 2025 – рік Зеленої Змії: одягніть одну прикрасу, яка стане вашим талісманом на 12 місяців

Зачіски на Новий рік 2025

Створіть в новорічну ніч елегантний хвостик з легкими хвильками, який ідеально підійде до образів, де головний акцент зосереджений на речах – великому банту чи прикрасах. Тоді варто, щоб зачіска залишалася мінімалістичною.



Красиві зачіски на Новий рік 2025 / Фото Pinterest

Ваш вигляд набуде зовсім інших барв, якщо ви спробуєте замість класичного хвоста зробити косий проділ та закрутити волосся на кінчиках так, наче ви щойно вийшли з екранів голлівудських фільмів.



Стильні зачіски на Новий рік 2025 / Фото Pinterest

Банти в новорічну ніч відіграють важливу роль, тому до мінімалістичної сукні можна створити саме таку зачіску, яка додасть образу святковості.



Красиві зачіски на Новий рік 2025 / Фото Pinterest

Новий рік не обходиться без блискіток, камінчиків та леліток. Ними всіяні безліч святкових суконь. Щоб створити щось оригінальне – прикріпіть маленькі камінці до своєї зачіски, яка одразу набуде особливого шарму.



Стильні зачіски на Новий рік 2025 / Фото Pinterest

До суконь-бюстьє ідеально підходять пучки. Щоб зачіска не виглядала занадто стриманою, випустіть передні пасма та створіть святкові локони.



Красиві зачіски на Новий рік 2025 / Фото Pinterest

На Новий рік створіть голлівудський об’єм, який ідеально впишеться до образів з сукнями, костюмами чи корсетами.



Стильні зачіски на Новий рік 2025 / Фото Pinterest

Ніжно та красиво виглядають зачіски зі шпильками спереду, якими треба закріпити передні пасма. У моді зараз тонкі бантики, тож замість шпильок можна обрати саме їх.



Красиві зачіски на Новий рік 2025 / Фото Pinterest