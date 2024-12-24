Яку зачіску зробити на Новий рік: ефектні укладки, які здатні зачарувати
На Новий рік хочеться завжди мати приголомшливий вигляд. Щоб довершити святкове вбрання та ефектний макіяж, варто придивитися до чарівних зачісок, які точно зберуть багато компліментів.
Зачіска є одним з найважливіших елементів зовнішнього вигляду, пише 24 Канал. Класикою завжди буде розпущене волосся з локонами, втім пропонуємо переглянути добірку ще цікавіших варіантів, які зроблять вас королевою вечора.
До теми 2025 – рік Зеленої Змії: одягніть одну прикрасу, яка стане вашим талісманом на 12 місяців
Зачіски на Новий рік 2025
Створіть в новорічну ніч елегантний хвостик з легкими хвильками, який ідеально підійде до образів, де головний акцент зосереджений на речах – великому банту чи прикрасах. Тоді варто, щоб зачіска залишалася мінімалістичною.
Красиві зачіски на Новий рік 2025 / Фото Pinterest
Ваш вигляд набуде зовсім інших барв, якщо ви спробуєте замість класичного хвоста зробити косий проділ та закрутити волосся на кінчиках так, наче ви щойно вийшли з екранів голлівудських фільмів.
Стильні зачіски на Новий рік 2025 / Фото Pinterest
Банти в новорічну ніч відіграють важливу роль, тому до мінімалістичної сукні можна створити саме таку зачіску, яка додасть образу святковості.
Красиві зачіски на Новий рік 2025 / Фото Pinterest
Новий рік не обходиться без блискіток, камінчиків та леліток. Ними всіяні безліч святкових суконь. Щоб створити щось оригінальне – прикріпіть маленькі камінці до своєї зачіски, яка одразу набуде особливого шарму.
Стильні зачіски на Новий рік 2025 / Фото Pinterest
До суконь-бюстьє ідеально підходять пучки. Щоб зачіска не виглядала занадто стриманою, випустіть передні пасма та створіть святкові локони.
Красиві зачіски на Новий рік 2025 / Фото Pinterest
На Новий рік створіть голлівудський об’єм, який ідеально впишеться до образів з сукнями, костюмами чи корсетами.
Стильні зачіски на Новий рік 2025 / Фото Pinterest
Ніжно та красиво виглядають зачіски зі шпильками спереду, якими треба закріпити передні пасма. У моді зараз тонкі бантики, тож замість шпильок можна обрати саме їх.