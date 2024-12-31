Зачіски на Новий рік 2025: найкращі ідеї, які легко повторити

До Нового року вже залишаються лічені години, тому в максимально короткий термін треба визначитися із зачіскою, яка буде доповнювати ваш образ. У новорічну ніч можна зробити кілька цікавих та елегантних варіантів, які можна досить просто повторити.

Не завжди для того, щоб гарно виглядати на Новий рік, треба звертатися до послуг перукарів, пише 24 Канал. Є багато варіантів зачісок, які без зусиль кожна дівчина зможе повторити.

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У створенні образу не можна оминати зачіску, оскільки саме вона здатна стати справжньою родзинкою. Ми зібрали кілька простих та красивих варіантів, які ідеально підходять для новорічного аутфіту.

Голлівудські локони

Така укладка є класикою й не виходить з трендів. Красиві хвильки доповнюють виходи зірок на червону доріжку та довершують образи усіх знаменитостей на модних подіях. Щоб зробити голлівудські локони в домашніх умовах, варто скористатися конусною плойкою.

Незалежно від форми обличчя, такі локони будуть виглядати стильно й доречно до сукні, костюма, комбінезона чи корсета.



Красиві зачіски на Новий рік / Фото Pinterest

Зачіска з бантом

Щоб додати зачісці елегантності – довершуйте її об’ємним бантом. Його можна носити в поєднанні з кучерями, прикріплювати до хвоста чи доповнювати випрямлене волосся. Незалежно від того, що саме ви оберете – бант стане чудовим аксесуаром, який додасть зачісці вишуканого шарму.



Модні зачіски на Новий рік / Фото Pinterest

Елегантний пучок

Якщо на Новий рік ви одягаєте вишукану сукню, тоді радимо її доповнити елегантним пучком. Створити цю зачіску без вагань можна самостійно. Вам потрібен лише лак для фіксації та нейтральна гумка для волосся, яка буде непомітною на волоссі.



Красиві зачіски на Новий рік / Фото Pinterest

Зібране волосся з пасмами

Тіна Кароль часто з’являється на своїх концертах в одній і тій самій зачісці. Стилісти збирають їй передні пасма волосся, закріплюють ззаду шпилькою, а спереду випускають два передні пасма. Виглядає такий варіант зачіски досить красиво та ефектно.



Ефектні зачіски на Новий рік / Фото з інстаграму Тіни Кароль