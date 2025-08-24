З часу її шлюбу з принцом Вільямом у 2011 році Кейт Міддлтон постійно перебуває в центрі уваги. У світі моди й краси вона відома своїм культовим, витонченим стилем – і своїм розкішним, блискучим волоссям.

Протягом років Принцеса Уельська удосконалила репертуар перевірених зачісок, але час від часу дивувала королівських шанувальників новими образами, передає 24 Канал із посиланням на Town and country.

Якими зачісками прославилася Кейт Міддлтон?

Бант у волоссі: дивіться фото

Кейт рідко носить аксесуари для волосся, але якщо вже обирає – то робить це зі смаком. Цей великий чорний бант ідеально доповнив міді-сукню від Self-Portrait, яку Принцеса одягла на концерт на площі Хорс-Гардс у травні 2025 року.

2. Складний боковий пучок: дивіться фото

Кейт має великий досвід у поєднанні укладених зачісок із капелюшками-фасцинаторами. Вона часто обирає варіації складного бокового пучка в парі з вуалевими капелюшками, як от тут – на відзначенні 80-ї річниці Дня Перемоги в Європі у Вестмінстерському абатстві в травні 2025 року.

3. Чубчик-фіранки: дивіться фото

Принцеса Уельська продемонструвала свій новий чубчик у стилі "фіранок" в елегантній зібраній зачісці під час візиту до сенсорної ігрової групи.

4. Гладкий хвіст: дивіться галерею

Кейт залишила довгий чубчик вільно спадати, а пасмо волосся обгорнула навколо хвоста, щоб приховати гумку.

5. Верхня частина волосся зібрана, нижня – розпущена: дивіться галерею

Принцеса надала вишуканості своїй звичній зачісці, зібравши верхню частину волосся й залишивши вільні локони, доповнивши образ невеликим начісом для об'єму.

6. Локони, зачесані набік: дивіться галерею

Міддлтон зачесала завиті локони на лівий бік і доповнила образ декоративною прикрасою з пір'ям, створивши ніжний і витончений образ.

7. Закручений низький пучок: дивіться галерею

Міддлтон скрутила волосся у низький, вільний пучок під час візиту з принцом Вільямом до Індії у 2016 році, що ідеально контрастувало з її яскравою та вишуканою сукнею.

8. Блискучі розпущені локони: дивіться галерею

Принцеса сяяла на прийомі в Лондоні з об'ємними локонами і проділом посередині.

9. Плетений бічний пучок з потрійним вузлом: дивіться галерею

Для цього складного стилю Кейт вибрала витончений, вузловий шиньйон, розташований збоку, щоб підкреслити кут її фасцинатора.

10. Половина волосся, зібрана з перехрестям: дивіться фото Pinterest

Під час візиту до Нью-Йорка Кейт обрала свій фірмовий стиль "половина вгору", але додала деталь у вигляді переплетення та кілька простих локонів.