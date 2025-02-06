Зачіски, які старять: не варто їх робити, щоб не додати зайвого віку

Певні кольори зачісок та неправильні стрижки можуть підкреслити неприємні ознаки старіння. Щоб випадково не створити собі застарілий образ та не підкреслити увагу на зморшках, варто звернути увагу на зачіски, які потрібно уникати.

Кожна жінка хоче у старшому віці гарно виглядати, а красивий образ залежить від обраних речей та стрижки, пише 24 Канал з посиланням на Best Life. Саме тому дуже важливо звертати увагу на певний перелік зачісок, які додають зайвого віку.

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Дуже довге волосся

Якби це дивно не звучало, але дуже довге волосся змушує жінок виглядати старшими. У старшому віці волосся тьмяніє, тож його довжина буде мати протилежний ефект від блискучого прямого волосся, яке нам подобається бачити в молодому віці.

Густий та прямий чубчик

Чубчик-шторка – це красивий варіант оновлення зачіски в модному ключі. Якщо ж зробити прямий чубчик, то можна наткнутися на старий вигляд. Фахівці радять уникати густих чубчиків тим, хто має заокруглену форму обличчя й кучеряве волосся. Ці чубчики здатні додати «ваги» образу.

Тугі пучки

Пучки на молодих дівчатах мають стильний вигляд, а от дорослих жінок вони можуть старити. Волосся заплетене в косичку й зібране в пучок одразу зробить вас старшими, тому краще зробити ставку на лаконічне зібране волосся внизу, яке надасть молодіжного вигляду.



Тугий пучок зістарює образ / Фото Pexels

Пряме волосся

З віком волосся втрачає природну густоту, тому випрямлене волосся лише підкреслить всі недоліки. Щоб зробити пасма густішими, рекомендовано зробити стрижку з шарами, яка надасть волоссю об’єму.

Надто темне волосся

У старшому віці потрібно уникати дуже темних відтінків. Чорний колір дуже активно привертає увагу до зморшок та вікових плям й візуально старить образ.