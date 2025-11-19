Жіночі стрижки, які приховають старіння: станете молодшими на 10 років
- Шарувате каре та чубчик можуть омолодити жінок старшого віку, приховуючи ознаки старіння.
- Коротка довжина та легка недбалість в укладці також додають свіжості та об'єму.
За допомогою правильної зачіски можна чудово освіжити зовнішність. А от жінкам старшого віку варто звернути увагу на стрижки, які візуально приховають ознаки старіння й навіть зможуть їх омолодити.
Перукарі вже давно визначили саме ті зачіски, які ідеально підійдуть для жінок після 50 років, пише 24 Канал з посиланням на Express.
Які стрижки приховають старіння?
Шарувате каре
Каре з шарами надає волоссю бажаного об’єму й динаміки. Багаторівневі пасма не видають віку й чудово омолоджують.
Чубчик
Перукарі переконані, що чубчик здатен корегувати вік. Модний варіант чубчика-шторки чи рваний варіант надають обличчю м’якості й прикривають зморшки на лобі.
Коротка довжина
Щоб виглядати жіночно, зовсім не обов’язково залишатися з довгим волоссям. Стрижка піксі – гарний вибір для жінок після 50 років. Вона має свіжий вигляд, а коротка довжина теж здатна омолодити.
Довге волосся з шарами
Для тих жінок, які не хочуть прощатися з довжиною, варто звернути увагу на шарування та світлі акценти. Можна зробити мелірування, яке освіжить обличчя й зробить його ніжнішим.
Легка недбалість в укладці
Часом недбала укладка має доволі природний вигляд, відволікаючи увагу від вікових зморшок. А ще така зачіска додає бажаного об’єму.
Стилісти також рекомендують звернути увагу на кілька зачісок для сивих жінок, пише She Finds. Добре омолоджує боб до підборіддя, піксі з чубчиком, помпадур з боковим проділом, омбре боб і багатошаровий боб. Кожна з цих зачісок підкреслює елегантність сивого волосся і допомагає зекономити час на укладці.
Як виглядають модні стрижки після 60 років?
Жінкам після 60 років перукарі радять короткі стрижки, такі як каре, піксі, подовжене каре, боб та біксі.
Кожна з цих зачісок адаптована для різних типів волосся та форм обличчя, дозволяючи жінкам старшого віку виглядати стильно й молодо.
