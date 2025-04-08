Зараз існує безліч способів пофарбувати волосся. Зокрема, ринок пропонує багато видів фарбників, пише 24 Канал.
Читайте також Супертрендові варіанти зачісок на весну 2025: ви не можете це пропустити
Поради для зафарбовування сивини
Оберіть правильний фарбник
Для початку потрібно визначити, який тип барвника підходить саме вам. Їх існує кілька основних типів:
- Аміачні фарби – найпоширеніші та найефективніші для покриття сивини. Вони забезпечують насичений колір протягом довгого часу.
- Безаміачні фарби – менш агресивно впливають на волосся, але не мають такого рівня стійкості.
- Натуральні фарби – хна, басма – це відмінний вибір для тих, хто шукає натуральний спосіб фарбування.
Що потрібно, аби провести фарбування / Фото Pexels
Зверніть увагу! Вважається, що, якщо сивина "вкриває" понад половину волосся, аміачний барвник буде найбільш ефективним.
Підберіть правильний відтінок фарби
Зважайте, що зафарбовування сивини має свої особливості. Зокрема, специфічним є саме підбір відтінку. Тобто звичний вам колір фарби виглядатиме на сивому волоссі зовсім по-іншому.
Правильно підібраний колір волосся привертає увагу та робить образ довершеним краще, ніж будь-який аксесуар. Серед крем-фарб Avena вдасться легко знайти ідеальний відтінок, що не лише гарно підкреслить риси обличчя, а й збереже здоров'я та природний блиск волосся.
Як зафарбувати сивину вдома
Етап 1: Підготовка
Спочатку переконайтеся, що волосся сухе і чисте. Водночас мити його безпосередньо перед фарбуванням не варто.
Зауважте! Легкий шар природних олій захищає волосся від агресивних компонентів барвника.
Також підготуйте:
- набір для фарбування (пензлики та ємність);
- одяг, який "не жаль";
- рушник;
- рукавички.
Етап 2: Проведіть тест на алергію
Завжди перед фарбуванням проводьте тест на алергію. Для цього нанесіть невелику кількість фарби на внутрішню частину зап’ястя або за вухом.
Етап 3: Нанесіть фарбу
Зазвичай фарбу наносять на сухе волосся від коренів до кінчиків. Найкраще почати з ділянок, де сивина найбільш помітна. Якщо сивий колір по всій довжині волосся, варто діяти за стандартною схемою – спочатку наносити фарбу на корені.
Як потрібно фарбувати волосся / Фото Pexels
Розподіліть фарбу рівномірно, щоб уникнути плям. Для цього можна використовувати спеціальні гребінці та пензлики.
Залиште фарбу на волоссі відповідно до інструкцій на упаковці. Зазвичай це 20 – 40 хвилин. Не варто перевищувати цей час, щоб не "спалити" волосся.
Лайфхак! Щоб фарба краще лягала, можна "промасажувати" пофарбоване волосся.
Етап 4: Змийте фарбу
Фарбу змийте за допомогою шампуню. Повторіть цю дію декілька разів, поки вода з під волосся не стане прозорою.
Нанесіть спеціальний засіб для зволоження волосся. Наприклад, кондиціонер або маску.