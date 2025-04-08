Зараз існує безліч способів пофарбувати волосся. Зокрема, ринок пропонує багато видів фарбників, пише 24 Канал.

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Поради для зафарбовування сивини

Оберіть правильний фарбник

Для початку потрібно визначити, який тип барвника підходить саме вам. Їх існує кілька основних типів:

Аміачні фарби – найпоширеніші та найефективніші для покриття сивини. Вони забезпечують насичений колір протягом довгого часу.

– найпоширеніші та найефективніші для покриття сивини. Вони забезпечують насичений колір протягом довгого часу. Безаміачні фарби – менш агресивно впливають на волосся, але не мають такого рівня стійкості.

– менш агресивно впливають на волосся, але не мають такого рівня стійкості. Натуральні фарби – хна, басма – це відмінний вибір для тих, хто шукає натуральний спосіб фарбування.



Що потрібно, аби провести фарбування / Фото Pexels

Зверніть увагу! Вважається, що, якщо сивина "вкриває" понад половину волосся, аміачний барвник буде найбільш ефективним.

Підберіть правильний відтінок фарби

Зважайте, що зафарбовування сивини має свої особливості. Зокрема, специфічним є саме підбір відтінку. Тобто звичний вам колір фарби виглядатиме на сивому волоссі зовсім по-іншому.

Правильно підібраний колір волосся привертає увагу та робить образ довершеним краще, ніж будь-який аксесуар. Серед крем-фарб Avena вдасться легко знайти ідеальний відтінок, що не лише гарно підкреслить риси обличчя, а й збереже здоров'я та природний блиск волосся.

Як зафарбувати сивину вдома

Етап 1: Підготовка

Спочатку переконайтеся, що волосся сухе і чисте. Водночас мити його безпосередньо перед фарбуванням не варто.

Зауважте! Легкий шар природних олій захищає волосся від агресивних компонентів барвника.

Також підготуйте:

набір для фарбування (пензлики та ємність);

одяг, який "не жаль";

рушник;

рукавички.

Етап 2: Проведіть тест на алергію

Завжди перед фарбуванням проводьте тест на алергію. Для цього нанесіть невелику кількість фарби на внутрішню частину зап’ястя або за вухом.

Етап 3: Нанесіть фарбу

Зазвичай фарбу наносять на сухе волосся від коренів до кінчиків. Найкраще почати з ділянок, де сивина найбільш помітна. Якщо сивий колір по всій довжині волосся, варто діяти за стандартною схемою – спочатку наносити фарбу на корені.



Як потрібно фарбувати волосся / Фото Pexels

Розподіліть фарбу рівномірно, щоб уникнути плям. Для цього можна використовувати спеціальні гребінці та пензлики.

Залиште фарбу на волоссі відповідно до інструкцій на упаковці. Зазвичай це 20 – 40 хвилин. Не варто перевищувати цей час, щоб не "спалити" волосся.

Лайфхак! Щоб фарба краще лягала, можна "промасажувати" пофарбоване волосся.

Етап 4: Змийте фарбу

Фарбу змийте за допомогою шампуню. Повторіть цю дію декілька разів, поки вода з під волосся не стане прозорою.

Нанесіть спеціальний засіб для зволоження волосся. Наприклад, кондиціонер або маску.