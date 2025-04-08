Що потрібно знати, аби зафарбувати сивину

Сивина – це природний процес старіння волосся, який з часом торкається кожного. Деякі люди обирають прийняти свій новий вигляд. Однак багато хто намагається приховати сивину, фарбуючи волосся.

Зараз існує безліч способів пофарбувати волосся. Зокрема, ринок пропонує багато видів фарбників, пише 24 Канал.

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Поради для зафарбовування сивини

Оберіть правильний фарбник

Для початку потрібно визначити, який тип барвника підходить саме вам. Їх існує кілька основних типів:

Аміачні фарби – найпоширеніші та найефективніші для покриття сивини. Вони забезпечують насичений колір протягом довгого часу.

– найпоширеніші та найефективніші для покриття сивини. Вони забезпечують насичений колір протягом довгого часу. Безаміачні фарби – менш агресивно впливають на волосся, але не мають такого рівня стійкості.

– менш агресивно впливають на волосся, але не мають такого рівня стійкості. Натуральні фарби – хна, басма – це відмінний вибір для тих, хто шукає натуральний спосіб фарбування.



Що потрібно, аби провести фарбування / Фото Pexels

Зверніть увагу! Вважається, що, якщо сивина "вкриває" понад половину волосся, аміачний барвник буде найбільш ефективним.

Підберіть правильний відтінок фарби

Зважайте, що зафарбовування сивини має свої особливості. Зокрема, специфічним є саме підбір відтінку. Тобто звичний вам колір фарби виглядатиме на сивому волоссі зовсім по-іншому.

Правильно підібраний колір волосся привертає увагу та робить образ довершеним краще, ніж будь-який аксесуар. Серед крем-фарб Avena вдасться легко знайти ідеальний відтінок, що не лише гарно підкреслить риси обличчя, а й збереже здоров'я та природний блиск волосся.

Як зафарбувати сивину вдома

Етап 1: Підготовка

Спочатку переконайтеся, що волосся сухе і чисте. Водночас мити його безпосередньо перед фарбуванням не варто.

Зауважте! Легкий шар природних олій захищає волосся від агресивних компонентів барвника.

Також підготуйте:

набір для фарбування (пензлики та ємність);

одяг, який "не жаль";

рушник;

рукавички.

Етап 2: Проведіть тест на алергію

Завжди перед фарбуванням проводьте тест на алергію. Для цього нанесіть невелику кількість фарби на внутрішню частину зап’ястя або за вухом.

Етап 3: Нанесіть фарбу

Зазвичай фарбу наносять на сухе волосся від коренів до кінчиків. Найкраще почати з ділянок, де сивина найбільш помітна. Якщо сивий колір по всій довжині волосся, варто діяти за стандартною схемою – спочатку наносити фарбу на корені.



Як потрібно фарбувати волосся / Фото Pexels

Розподіліть фарбу рівномірно, щоб уникнути плям. Для цього можна використовувати спеціальні гребінці та пензлики.

Залиште фарбу на волоссі відповідно до інструкцій на упаковці. Зазвичай це 20 – 40 хвилин. Не варто перевищувати цей час, щоб не "спалити" волосся.

Лайфхак! Щоб фарба краще лягала, можна "промасажувати" пофарбоване волосся.

Етап 4: Змийте фарбу

Фарбу змийте за допомогою шампуню. Повторіть цю дію декілька разів, поки вода з під волосся не стане прозорою.

Нанесіть спеціальний засіб для зволоження волосся. Наприклад, кондиціонер або маску.