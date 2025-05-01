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Lady Поради для Lady Знайте правду: чому насправді деякі парфуми пахнуть спиртом
1 травня, 22:30
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Знайте правду: чому насправді деякі парфуми пахнуть спиртом

Анастасія Зорик
Основні тези
  • Спирт є основним компонентом парфумів, що випаровується першим, відкриваючи аромат.
  • Сильний запах спирту може відчуватись через неякісний спирт або неправильне зберігання парфумів.

Багато хто помічав, що навіть найдорожчі парфуми можуть пахнути спиртом після розпилення. Насправді цьому є логічне пояснення.

Спирт – це один з основних компонентів парфумів. Вміст цього інгредієнта у ароматі доволі вагомий, пише 24 Канал.

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Чому є запах спирту у парфумах

Концентрація спирту в усіх ароматах доволі велика:

  • Парфуми – більш як 90% спирту;
  • Парфумована вода – приблизно 90% спирту;
  • Туалетна вода – орієнтовно 80%.


Чому туалетна вода пахне спиртом / Фото Unsplash

Зверніть увагу! Попри те, що у парфумів найвища концентрація спирту, він там відчувається найменше через високий відсоток вмісту ароматичних олій. 

Потрібно розуміти, що запах спирту зазвичай відчувається тільки в перші секунди або хвилини після нанесення. І це абсолютно нормально.

Так відбувається через те, що спирт є леткою речовиною й випаровується першим, звільняючи ароматичні компоненти. Тобто відбувається так зване "відкриття аромату".


Чому відчувається спирт від парфумів / Фото Unsplash

Водночас, якщо ви відчуваєте спирт довше декількох хвилин, на це можуть бути об'єктивні причини:

  • при виготовленні парфумів використовувався неякісний спирт;
  • парфуми зберігаються неправильно.

Як уникнути запаху спирту від парфумів:

  • Не нюхайте парфуми одразу після нанесення, зачекайте хоча б 30 – 60 секунд.
  • Обирайте більш концентровані формули (у них менше спирту).
  • Правильно зберігайте парфуми.