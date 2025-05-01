Знайте правду: почему на самом деле некоторые духи пахнут спиртом

Многие замечали, что даже самые дорогие духи могут пахнуть спиртом после распыления. На самом деле этому есть логическое объяснение.

Спирт – это один из основных компонентов духов. Содержание этого ингредиента в аромате довольно весомое, пишет 24 Канал.

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Почему есть запах спирта в духах

Концентрация спирта во всех ароматах довольно велика:

Духи – более 90% спирта;

– более 90% спирта; Парфюмированная вода – примерно 90% спирта;

– примерно 90% спирта; Туалетная вода – ориентировочно 80%.



Почему туалетная вода пахнет спиртом / Фото Unsplash

Обратите внимание! Несмотря на то, что у духов самая высокая концентрация спирта, он там ощущается меньше всего из-за высокого процента содержания ароматических масел.

Нужно понимать, что запах спирта обычно ощущается только в первые секунды или минуты после нанесения. И это абсолютно нормально.

Так происходит из-за того, что спирт является летучим веществом и испаряется первым, освобождая ароматические компоненты. То есть происходит так называемое "открытие аромата".



Почему чувствуется спирт от духов / Фото Unsplash

В то же время, если вы чувствуете спирт дольше нескольких минут, на это могут быть объективные причины:

при изготовлении духов использовался некачественный спирт;

духи хранятся неправильно.

Как избежать запаха спирта от духов: