Знайте правду: почему на самом деле некоторые духи пахнут спиртом
- Спирт является основным компонентом духов, который испаряется первым, открывая аромат.
- Сильный запах спирта может ощущаться из-за некачественного спирта или неправильного хранения духов.
Многие замечали, что даже самые дорогие духи могут пахнуть спиртом после распыления. На самом деле этому есть логическое объяснение.
Спирт – это один из основных компонентов духов. Содержание этого ингредиента в аромате довольно весомое, пишет 24 Канал.
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Почему есть запах спирта в духах
Концентрация спирта во всех ароматах довольно велика:
- Духи – более 90% спирта;
- Парфюмированная вода – примерно 90% спирта;
- Туалетная вода – ориентировочно 80%.
Почему туалетная вода пахнет спиртом / Фото Unsplash
Обратите внимание! Несмотря на то, что у духов самая высокая концентрация спирта, он там ощущается меньше всего из-за высокого процента содержания ароматических масел.
Нужно понимать, что запах спирта обычно ощущается только в первые секунды или минуты после нанесения. И это абсолютно нормально.
Так происходит из-за того, что спирт является летучим веществом и испаряется первым, освобождая ароматические компоненты. То есть происходит так называемое "открытие аромата".
Почему чувствуется спирт от духов / Фото Unsplash
В то же время, если вы чувствуете спирт дольше нескольких минут, на это могут быть объективные причины:
- при изготовлении духов использовался некачественный спирт;
- духи хранятся неправильно.
Как избежать запаха спирта от духов:
- Не нюхайте духи сразу после нанесения, подождите хотя бы 30 – 60 секунд.
- Выбирайте более концентрированные формулы (в них меньше спирта).
- Правильно храните духи.