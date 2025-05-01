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Lady Советы для Lady Знайте правду: почему на самом деле некоторые духи пахнут спиртом
1 мая, 22:30
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Знайте правду: почему на самом деле некоторые духи пахнут спиртом

Анастасия Зорик
Основні тези
  • Спирт является основным компонентом духов, который испаряется первым, открывая аромат.
  • Сильный запах спирта может ощущаться из-за некачественного спирта или неправильного хранения духов.

Многие замечали, что даже самые дорогие духи могут пахнуть спиртом после распыления. На самом деле этому есть логическое объяснение.

Спирт – это один из основных компонентов духов. Содержание этого ингредиента в аромате довольно весомое, пишет 24 Канал.

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Почему есть запах спирта в духах

Концентрация спирта во всех ароматах довольно велика:

  • Духи – более 90% спирта;
  • Парфюмированная вода – примерно 90% спирта;
  • Туалетная вода – ориентировочно 80%.


Почему туалетная вода пахнет спиртом / Фото Unsplash

Обратите внимание! Несмотря на то, что у духов самая высокая концентрация спирта, он там ощущается меньше всего из-за высокого процента содержания ароматических масел.

Нужно понимать, что запах спирта обычно ощущается только в первые секунды или минуты после нанесения. И это абсолютно нормально.

Так происходит из-за того, что спирт является летучим веществом и испаряется первым, освобождая ароматические компоненты. То есть происходит так называемое "открытие аромата".


Почему чувствуется спирт от духов / Фото Unsplash

В то же время, если вы чувствуете спирт дольше нескольких минут, на это могут быть объективные причины:

  • при изготовлении духов использовался некачественный спирт;
  • духи хранятся неправильно.

Как избежать запаха спирта от духов:

  • Не нюхайте духи сразу после нанесения, подождите хотя бы 30 – 60 секунд.
  • Выбирайте более концентрированные формулы (в них меньше спирта).
  • Правильно храните духи.