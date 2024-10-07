Трендові жакети на осінь 2024: стилістка назвала найпопулярніші фасони

Жакет – це позачасовий елемент гардероба, хоча й восени ми будемо його ховати за своїм верхнім одягом. Блейзер повинен бути в гардеробі кожної дівчини. У моді залишаються класичні жакети, але разом з тим на модну арену виходять приталені та замшеві піджаки.

Стилістка Олена Шевченко розповіла у своєму інстаграмі про кілька топових позицій, які є в трендах цього року. Вона зазначила, що тренди мають складати лише 30% вашого гардероба. Вони потрібні для того, аби осучаснювати образ, інший відсоток мають складати базові речі.

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Якщо ж ви хочете створити образ на основі трендового жакета, то стилістка підготувала добірку актуальних позицій, які будуть на піку популярності цього сезону.

Жакет оверсайз

Це чудовий елемент гардероба на багато років. Обирайте подовжені блейзери в базових відтінках, які часто носить Олена Зеленська.



Модні жакети на осінь 2024 / Фото з інстаграму Олени Шевченко

Приталений жакет

Вже не перший сезон дизайнери роблять ставку на жакетах з виразною приталеністю. Вони чудово підійдуть для дівчат, які мають фігуру з акцентом на струнку талію.



Актуальні жакети на осінь 2024 / Фото з інстаграму Олени Шевченко

Шкіряний жакет

Стилістка рекомендує обирати для себе природні відтінки: молочний, чорний чи коричневий. Яскрава шкіра інколи додає дешевості, тому краще робіть акцент на класичних кольорах.



Модні жакети на осінь 2024 / Фото з інстаграму Олени Шевченко

Замшевий жакет

Цього року замшеві жакети посідають першість в гардеробах модниць. Обирайте коричневі варіанти, які вже придбали всі світові інфлюенсерки.



Актуальні жакети на осінь 2024 / Фото з інстаграму Олени Шевченко

Олена Шевченко додала, що в моді цього року ще вкорочені жакети та з акцентними плечима. Втім восени їх дещо важче буде інтегрувати в гардероб, тому цілком достатньо буде, якщо ви зробите ставку на кількох модних та актуальних піджаках.