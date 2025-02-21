5 жакетів, без яких не обійтися цієї весни: вони будуть найпопулярнішими
- Стилісти виділяють п'ять популярних фасонів жакетів на весну: шкіряний, у клітинку, оверсайз, приталений та без лацканів.
- Жакети з колекцій брендів Saint Laurent, Bottega Veneta, Gucci та Prada будуть в тренді сезону весна/літо 2025.
- Шкіряні жакети можуть замінити байкерські куртки, а картатий принт повертається в тренди завдяки Тижню моди в Парижі.
Стилісти кажуть, що якби довелося обрати якусь одну річ, яка змогла миттєво змінити увесь образ, то це б однозначно був жакет. Він досить універсальний, практичний та легко вписується в безліч стилів.
Жакет чудово стилізується з кросівками, сорочкою та джинсами, а ще підходить під образи зі спідницею та сукнями, пише 24 Канал з посиланням на In Journal. У кожної модниці знайдеться велика колекція жакетів різних фасонів – від оверсайзу до приталеної талії.
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Блейзер – стильна річ на весну
Красиві блейзери завжди залишаються в списку найбажаніших речей цієї весни. Їх активно презентували у своїх образах бренди Saint Laurent, Bottega Veneta, Gucci та Prada. У їхніх колекціях на весну/літо 2025 вони посіли центральне місце. Попри те, що на подіумах було чимало образів з жакетами, є все ж таки 5 фасонів, які виділялися найбільше.
Шкіряний жакет
У найближчі кілька місяців жакети з матовою чи блискучою шкірою будуть досить популярними. За словами стилістів, вони можуть стати альтернативою байкерській куртці. Такий жакет універсальний, вишуканий та легко поєднується з будь-яким вбранням. Обирати краще жакети в чорному, коричневому, оливковому чи бордовому кольорі.
У клітинку
Картатий принт є одним із символів осіннього сезону, втім весною він повертається в тренди. На Тижні моди в Парижі Кендалл Дженнер з’явилася у картатому піджаку, тому тепер всі намагаються повторити її вихід.
Крій оверсайз
Жакети в стилі оверсайз стали класикою, без якої складно уявити гардероб. Найактуальнішими будуть жакети з підкресленими плечима. Вони були представлені в колекціях Prada, Saint Laurent, Tibi та Stella McCartney.
Приталений жакет
Повною протилежністю моделям оверсайз є силует пісочний годинник, який навіяний модою 1950-х років. Такий жакет залишається актуальним вже кілька сезонів поспіль та чудово поєднується з джинсами, штанами й взуттям на підборах.
Жакет без лацканів
Деякі сміливі дизайнери прибрали лацкани з традиційного блейзера й запропонували носити сучасний силует, який легко комбінується з різним одягом й додає додаткову порцію ефектності будь-якому образу.