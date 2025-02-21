5 жакетів, без яких не обійтися цієї весни: вони будуть найпопулярнішими

Стилісти кажуть, що якби довелося обрати якусь одну річ, яка змогла миттєво змінити увесь образ, то це б однозначно був жакет. Він досить універсальний, практичний та легко вписується в безліч стилів.

Жакет чудово стилізується з кросівками, сорочкою та джинсами, а ще підходить під образи зі спідницею та сукнями, пише 24 Канал з посиланням на In Journal. У кожної модниці знайдеться велика колекція жакетів різних фасонів – від оверсайзу до приталеної талії.

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Блейзер – стильна річ на весну

Красиві блейзери завжди залишаються в списку найбажаніших речей цієї весни. Їх активно презентували у своїх образах бренди Saint Laurent, Bottega Veneta, Gucci та Prada. У їхніх колекціях на весну/літо 2025 вони посіли центральне місце. Попри те, що на подіумах було чимало образів з жакетами, є все ж таки 5 фасонів, які виділялися найбільше.

Шкіряний жакет

У найближчі кілька місяців жакети з матовою чи блискучою шкірою будуть досить популярними. За словами стилістів, вони можуть стати альтернативою байкерській куртці. Такий жакет універсальний, вишуканий та легко поєднується з будь-яким вбранням. Обирати краще жакети в чорному, коричневому, оливковому чи бордовому кольорі.

У клітинку

Картатий принт є одним із символів осіннього сезону, втім весною він повертається в тренди. На Тижні моди в Парижі Кендалл Дженнер з’явилася у картатому піджаку, тому тепер всі намагаються повторити її вихід.

Крій оверсайз

Жакети в стилі оверсайз стали класикою, без якої складно уявити гардероб. Найактуальнішими будуть жакети з підкресленими плечима. Вони були представлені в колекціях Prada, Saint Laurent, Tibi та Stella McCartney.

Приталений жакет

Повною протилежністю моделям оверсайз є силует пісочний годинник, який навіяний модою 1950-х років. Такий жакет залишається актуальним вже кілька сезонів поспіль та чудово поєднується з джинсами, штанами й взуттям на підборах.

Жакет без лацканів

Деякі сміливі дизайнери прибрали лацкани з традиційного блейзера й запропонували носити сучасний силует, який легко комбінується з різним одягом й додає додаткову порцію ефектності будь-якому образу.