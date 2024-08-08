"Копія" Мерилін Монро показала, як виглядала у підлітковому віці: зовсім не впізнати

Жасмін Чізвелл, яку вважають "копією" Мерилін Монро, нещодавно показала, як виглядала в юності.

Як жінка змінилась з підліткового віку та чи була вона схожа на знаменитість з самого дитинства, розповідаємо далі.

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Як змінилась двійниця Мерилін Монро

Жасмін Чізвелл вважають двійницею Мерилін Монро. Це допомогло їй отримати мільйони шанувальників у всьому світі.

Зараз жінка з родиною є мешканцями того самого особняка, який колись належав Мерилін Монро. Маючи мільйони підписників у соціальних мережах вона проводить віртуальні екскурсії будинком, а також розповідає про ретро секрети краси та стилю.

Як виглядає "копія" Мерилін Монро: дивіться фото

Однак жінка не завжди була схожою на знаменитість. Нещодавно Жасмін розповіла, що втратила свої підліткові риси обличчя.

Тоді я виглядала інакше,

– підписала вона ролик, у якому показала, якою була в юності.

На відео Жасмін мала довге русяве волосся та була одягнена в шкіряну куртку та футболку.

Як жінка виглядала в юності: дивіться відео

Підписники Жасмін були вражені її змінами, однак не забули відзначити й незмінну красу жінки.

"Ти виглядаєш по-іншому, але все одно залишаєшся собою", "Величезне перетворення", "Ти чудова і тоді, і зараз", – писали люди.

Нагадаємо, що Жасмін Чізвелл постійно перевіряє у своєму блозі різні б'юті-інструменти, косметику чи засоби щоденної гігієни, якими раніше користувалися жінки. Нещодавно блогерка вирішила протестувати аплікатор 1940-х років, за допомогою якого можна нафарбувати губи й створити чіткий контур.