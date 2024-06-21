Знадобиться новий паспорт: жінка кардинально змінилась за допомогою пластичної хірургії

Жінка на ім'я Кетрін відвідала турецьку клініку пластичної хірургії для низки процедур і кардинально змінила зовнішність. Тепер їй радять оформити новий паспорт, щоб не мати проблем.

Які процедури зробила жінка та як вона виглядала до та після втручань, розповідаємо далі.

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Як жінка змінилась після пластики

Історією трансформації клієнти клініка поділилась в інстаграм. Медики пояснили, що зробили Кетрін пластику носа, формування лінії щелепи, видалення жиру та підтяжку щік. Вони сказали, що все це допомогло "збалансувати" її зовнішність.

Щоб надати нашій пацієнтці Кетрін естетичного вигляду відповідно до принципу золотого перерізу, ми провели кілька хірургічних процедур. Спочатку ми сформували лінію щелепи, щоб отримати V-подібний контур. Після цього ми зробили ринопластику, щоб уточнити структуру носа та гармонізувати її з рисами обличчя,

– розповідають лікарі.

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Пластичні хірурги додають, що також провели операцію з омолодження зони під очима, щоб усунути втомлений вигляд, а щоб покращити загальну естетику обличчя виконали підтяжку щік.

Ці комбіновані хірургічні процедури призвели до природного та естетично збалансованого вигляду нашої пацієнтки,

– кажуть в клініці.

Публікація з жінкою набрала 26 000 вподобань, і багато хто був шокований кардинально іншим виглядом Кетрін.

"Їй знадобляться новий паспорт і водійські права", "Її телефон більше не розблоковуватиметься обличчям", – писали люди.