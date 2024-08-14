Має прах чоловіка всередині: як виглядає жінка-кіборг з рекордною кількістю імплантів в тілі

Анастасія Синн більше відома як жінка-кіборг. Вона має рекордну кількість технологічних імплантів та чіпів у тілі.

Як виглядає жінка та які імпланти вона вбудувала у своє тіло, розповідаємо далі.

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Які імпланти має жінка-кіборг

У лютому 2023 року Анастасія Синн, яка працює каскадеркою і фокусницею, потрапила до Книги рекордів Гіннесса як жінка, що має найбільшу кількість технологічних імплантатів в тілі.

Рекордсменка має 52 чіпи, деякі з яких магнітні, що дозволяють їй виконувати різноманітні завдання, зокрема відкривати відео на телефоні, дзвонити чи відчиняти двері.

Однак нещодавно Анастасія пояснила, що частина імплантів має для неї більш сентиментальне значення. Зокрема два чіпи служать нагадуванням про її покійного чоловіка.

Один з них є імплантом на серці жінки, скануючи який, автоматизований голос відповідає: "Це день, коли я вийшла заміж за свого найкращого друга", а тоді на телефоні Анастасії автоматично відтворюється миле відео з весілля пари.

Як виглядає жінка з імплантами: дивіться відео

У мене також є імплантат його праху. Тут (на руці, – ред.) є медальйон у формі серця, а там його прах і магніт. Це татуювання про нього і коли ви відскануєте прах, то почуєте історію в пам'ять про нього. Ця пісня мене так засмучує. Це справді чудовий меморіал. Тепер він буде зі мною назавжди,

– розповідає рекордсменка.

Анастасія додає, що крім цих сентиментальних імплантів, у неї є й більш практичні. Зокрема, жінка маж зручний імплантат у коліні, який дозволяє їй відкривати вхідні двері, коли її руки зайняті.

Інший же чіп може подзвонити у 911, якщо його відсканувати за допомогою телефону, а ще один імплант працює як "температурний чіп".

Анастасія ділиться, що на цьому вона не планує зупинятися та тепер хоче додати "зубні протези-кіборги". Для цього їй доведеться видалити корінні зуби й додати "зуби USB", "ікла вампіра", а також перетворитися на "людське радіо".