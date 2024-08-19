Наче кредитна картка: як виглядає жінка з найширшим язиком у світі

Жінка з Техасу, що у США, встановила рекорд Гіннеса як власниця найширшого у світі язика.

Як виглядає американська рекордсменка та що відомо про її незвичний язик, розповідаємо далі.

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Що відомо про жінку з найширшим язиком

Язик Бріттані Лакайо досягає 7,90 сантиметрів у найширшому місці – це більше, ніж хокейна шайба, і майже стільки ж, як довжина кредитної картки.

Її язик на 2,5 сантиметри ширший за довжину, якщо вимірювати її від кінчика до середини зімкнутої верхньої губи.

Крім того, 7,90 сантиметрів – це точно такий же розмір, як і середня довжина всього язика жінки, якщо вимірювати від надгортанника (хрящ позаду язика).

Рекорд, який побила Бріттані, не перевершували протягом 10 років до – попередньою володаркою найширшого язика була Емілі Шленкер, яка отримала титул у підлітковому віці з язиком шириною 7,33 сантиметра.

Як виглядає жінка з найширшим язиком: дивіться відео

Бріттані ж, яка працює адвокаткою, завжди знала, що у неї надзвичайно великий язик. Вона каже, що її родина часто жартувала з цього приводу, коли дівчинка була маленькою.

Однак жінка ніколи не думала про те, що він може бути найширшим у всьому світі.

Ситуація змінилася, коли найкраща подруга надіслала їй відео Емілі Шленкер. Це надихнуло Бріттані виміряти власний язик.

Шок і цікавість – ось головні реакції, які відчуває Бріттані, коли люди вперше бачать її язик.

Вона ніколи не показувала його своїм колегам і не розповідала їм про свій рекорд, але тепер жартує, що "більше не зможе прикусити язика", коли про нього оголосила Книга рекордів Гіннеса.